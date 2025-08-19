Congo-Brazzaville: Filière ciment - Les experts étudient de nouvelles stratégies pour rendre le secteur compétitif

Le ministère du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé a ouvert, le 18 août, à Brazzaville un forum spécial sur la filière ciment en République du Congo. L'objectif est de booster le secteur afin de le rendre plus compétitif sur le marché mondial.

Les experts, partenaires et investisseurs oeuvrant dans le domaine participent à ce forum qui se tient sous l'égide du ministre de tutelle, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes. Pendant deux jours, ces sachants vont dresser l'état des lieux du secteur, jeter un regard rétrospectif dans le domaine, puis revisiter l'expérience du Congo en la matière afin d'élaborer un plan stratégique devant améliorer la gouvernance de la filière.

« En organisant ce forum, notre objectif est de jeter un regard rétrospectif sur la filière ciment au Congo et de revisiter notre expérience en la matière afin d'en faire un secteur compétitif et résilient. Grâce aux importantes réserves qu'il dispose en calcaire et en argile, le Congo prépare son ouverture à la Zlécaf, prévue dans quelques années. Vos échanges porteront sur l'analyse de la filière ciment au Congo, de l'écosystème du secteur dans les pays voisins, dans le golfe de Guinée et au-delà, étant donné que la demande en ciment reste croissante. Notre ambition est d'en faire un secteur compétitif et résilient, un hub cimentier de la sous-région », a souligné Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes.

Dans son propos, le ministre a fait savoir que l'industrie du ciment représente un maillon stratégique de l'appareil productif national, du fait qu'elle en fournit des intrants indispensables à tous les secteurs du bâtiment et travaux publics.

Le ciment intègre de nos jours, a-t-il renchéri, une chaîne de valeur qui englobe l'extraction des matières premières qui sont le calcaire et l'argile. Autour d'elle se développent plusieurs autres activités qui permettent de renforcer la dynamique économique à chaque étape.

Au Congo, l'industrie du ciment est née avec la création de la Cimenterie domaniale de Loutété mise en service en 1968, qui opère aujourd'hui sous le nom de Société nouvelle des ciments du Congo. Au regard de la demande croissante sur le marché, quatre autres cimenteries se sont ajoutées, à savoir les sociétés Forspak à Dolisie, Dangoté à Yamba ainsi que Diamond Ciment à Mindouli et Cimaf à Inda qui, malheureusement, ont fait faillite en 2017 et 2020.

Les trois qui sont opérationnelles, a précisé le ministre, fonctionnent à 40% seulement de leur capacité de production installée. Entre-temps, une 4e cimenterie dénommée Tao-Tao est en création à Dolisie. Invité à la cérémonie, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, a fait un exposé pour rassurer les opérateurs cimentiers sur des améliorations en cours dans le secteur de l'électricité, pour lequel ces derniers se plaignaient.