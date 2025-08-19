Congo-Kinshasa: Ouverture du 4e Carrefour international d'anesthésie, réanimation et urgences à Lubumbashi

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Pullman Hôtel de Lubumbashi accueille depuis ce lundi 18 août la 4e édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences. Placée sous le thème : « Quid de l'amélioration du système de santé en RDC, enjeux et perspectives d'avenir », cette rencontre scientifique met en lumière le rôle stratégique des soins critiques dans la réforme du système sanitaire.

Médecins, anesthésistes, urgentistes, techniciens et chercheurs venus de Kinshasa, des provinces et de plusieurs pays africains et internationaux échangent autour de panels, ateliers, conférences et tables rondes. Une activité pratique est également prévue à l'hôpital général Jason Sendwe.

Une dizaine de stands exposent des produits médicaux spécialisés. Au stand de la polyclinique Aisance Service Med, les visiteurs découvrent des équipements pour sécuriser l'anesthésie et une mèche hémostatique capable de stopper les infections.

Une édition tournée vers l'avenir

Pour le coordonnateur du carrefour, Dr Foreman Mabala, cette édition vise à évaluer les failles du système de santé congolais et à proposer des solutions concrètes pour renforcer les soins d'urgence et de réanimation.

Le carrefour se poursuit jusqu'au mercredi 20 août.

