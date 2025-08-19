Congo-Kinshasa: Inhumation du Commissaire divisionnaire adjoint Yawe Sumanda à Kinshasa

18 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yawe Sumanda, décédé à la suite d'un accident de circulation, a été inhumation ce lundi 18 août à Kinshasa.

Auparavant, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani et d'autres personnalités lui ont rendu les derniers hommages au Commissariat général de la Police nationale congolaise.

L'officier était décédé le 3 août 2025 à la suite d'un accident de circulation sur la Route nationale n°1, au niveau de la cité de Kimpese, dans le Kongo-Central.

Le drame est survenu en plein exercice de ses fonctions, en qualité de Commissaire provincial de la PNC/Kongo-Central et de président de la Sous-Commission Sécurité publique de la Commission Défense et sécurité du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le Commissaire divisionnaire adjoint Yawe Sumanda avait occupé ce poste depuis le 23 juin dernier.

Originaire du Nord-Ubangi, le commissaire Yawe Sumanda a consacré toute sa carrière au service de la République. Il a successivement exercé comme Chef S3 du Bataillon de la Police d'intervention rapide (PIR), commissaire provincial adjoint de la Police administrative du Haut-Katanga, puis commissaire provincial adjoint de la Police administrative de la Tshuapa.

