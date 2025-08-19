Congo-Kinshasa: SNEL SA et CHINT lancent un programme de modernisation électrique dans 5 communes

La Société nationale d'électricité (SNEL SA), en partenariat avec le groupe chinois CHINT Electric, a lancé un ambitieux programme de modernisation du réseau électrique dans cinq communes stratégiques de Kinshasa-Nord : Gombe, Kinshasa, Kasa-Vubu, Lingwala et Barumbu. C'est ce que rapporte une dépêche de la SNEL ce lundi 18 août.

Le samedi 16 août 2025, la directrice générale adjointe de la SNEL SA, Mme Bienvenue Munyango, a conduit une visite de terrain sur les principaux sites concernés, en présence des représentants de CHINT Electric, de l'Unité de coordination des projets du ministère de l'Énergie (UCCM), ainsi que des cadres techniques de la SNEL. De la sous-station CDA au poste Utexco, en passant par Ndolo et Sendwe, cette mission a permis de lever les dernières contraintes techniques avant le démarrage effectif des travaux.

Un investissement de 46,4 millions USD pour 16 mois de travaux

Ce projet, d'un coût total de 46,4 millions de dollars, vise à renforcer et assainir les infrastructures électriques de la Direction Kinshasa-Nord. CHINT Electric prévoit l'importation de plus de 300 conteneurs d'équipements de pointe, notamment :

Des transformateurs de puissance jusqu'à 130 MVA

Des cellules moyenne et basse tension (MT/BT)

Des câbles haute capacité

25 000 compteurs intelligents à prépaiement

Travaux structurants à haute valeur ajoutée

Les principales interventions incluent :

L'installation d'un transformateur 220/20 kV 100/130 MVA au poste HT d'Utexco

La pose de 67 km de nouvelles liaisons 30 kV entre les sous-stations stratégiques

La modernisation complète des sous-stations de Sendwe, Ndolo et VDP

La mise en place de 60 cabines MT/BT, 180 postes BT et 25 000 compteurs à prépaiement

L'installation de 1 175 points lumineux solaires pour l'éclairage public

La réhabilitation de 204 cabines existantes.

Vers une desserte électrique fiable et continue

Ce programme permettra de réduire significativement les délestages, d'améliorer la qualité de la desserte, d'éliminer les facturations forfaitaires et de renforcer les performances commerciales de la SNEL SA. Grâce à cette collaboration avec CHINT Electric, Kinshasa-Nord deviendra, d'ici fin 2026, la première zone de la RDC à bénéficier d'une fourniture électrique fiable, continue et conforme aux standards internationaux.

La direction générale de la SNEL SA réaffirme son engagement à répondre aux attentes des centaines de milliers d'abonnés des communes ciblées, qui espèrent enfin tourner la page des coupures intempestives et des infrastructures vétustes.