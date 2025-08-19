Congo-Kinshasa: Pluies torrentielles à Kalehe - Au moins 8 morts et des dégâts importants

19 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les pluies diluviennes survenues dans la nuit de samedi à dimanche 17 août 2025 ont causé la mort d'au moins huit personnes dans plusieurs villages du territoire de Kalehe, au Sud-Kivu.

La société civile locale indique que ce bilan pourrait évoluer.

Les zones les plus touchées se situent dans le groupement de Kalima, notamment à Mubugu dans la chefferie de Buholo, ainsi qu'au centre de Bulambika.

Deux personnes ont été déclarées mortes à Bulambika, trois dans un secteur appelé « Carrière » et trois autres à Maibano, dont une femme et deux enfants.

Ces intempéries ont également provoqué des dégâts matériels conséquents, avec des maisons écroulées qui ont laissé plusieurs familles sans abri, exposées aux conditions climatiques.

Cinq autres personnes avaient perdu la vie lundi 11 août à Bukavu, dans la commune de Kadutu. Le chef de quartier Mosala, Patrick Lubala avait alors rapporté que les victimes avaient été surprises par l'effondrement d'un mur.

Face à cette situation dramatique, la société civile lance un appel urgent à l'assistance humanitaire pour permettre aux sinistrés de retrouver des conditions de vie décentes.

Ces pluies s'inscrivent dans un contexte récurrent d'inondations et d'éboulements au Sud-Kivu, où les dégâts humains et matériels sont régulièrement importants lors de la saison des pluies, rapporte la société civile.

