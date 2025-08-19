Angola: Le vice-président du Zimbabwe annonce la construction d'un monument historique dans le pays

Luanda — Le vice-président de la République du Zimbabwe, Kembo Mohadi, a annoncé ce lundi à Luanda l'intention de son pays d'ériger un monument historique en hommage aux guérilleros zimbabwéens tués sur le territoire angolais lors de la lutte de libération contre le régime de l'apartheid.

Dans une déclaration à la presse, au terme de la rencontre avec la vice-présidente de la République d'Angola, Esperança da Costa, le dirigeant zimbabwéen a affirmé que la visite vise à renforcer les relations de coopération entre les deux États et à créer un mémorial qui perpétue la mémoire des combattants de son pays.

"J'ai l'intention de visiter les lieux où nos guérilleros ont été entraînés, ainsi que les endroits où certains d'entre eux ont été enterrés", a-t-il déclaré.

Kembo Mohadi a rappelé que, pendant la lutte de libération, les forces du régime de l'apartheid d'Afrique du Sud et de la Rhodésie ont bombardé les camps d'entraînement des guérilleros zimbabwéens en Angola, notamment dans les provinces de Moxico et de Malanje, Un épisode qui a entraîné la mort d'environ 400 combattants en une seule journée.

Selon le vice-président, le Zimbabwe a déjà construit des monuments similaires dans des pays comme la Zambie, la Tanzanie, le Mozambique et à ne manquer que l'Angola, où la participation des combattants zimbabwéens a également été significative.

"Notre visite servira également à évaluer les sites historiques et à identifier des moyens d'aller de l'avant avec la construction du mémorial, qui symbolise la solidarité entre les peuples et les mouvements de libération", a-t-il ajouté.

La visite en Angola, selon le dirigeant, renforce l'amitié et la coopération historique existant entre les deux pays, permettant également le partage d'expériences dans le domaine politique, culturel et social.