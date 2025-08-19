Angola: Le Président João Lourenço arrive au Japon pour co-présider la TICAD IX

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé en fin d'après-midi de ce lundi à Tokyo, capitale du Japon, pour participer en qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA) à la TICAD.

La visite s'inscrit dans le cadre de la coopération multilatérale entre l'Afrique et le Japon et a pour point culminant la coprésidence de la 9ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD IX), qui se tiendra à partir de mercredi dans la ville portuaire de Yokohama

La réunion sera codirigée par l'homme d'État angolais et le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.