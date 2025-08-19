Congo-Kinshasa: Au moins 15 morts lors des opérations militaires contre les miliciens CODECO et CRP à Djugu

Au moins quinze personnes, dont six miliciens CODECO, ont été tuées samedi 16 août lors d'opérations militaires menées par les Forces armées de la RDC (FARDC) contre les miliciens CODECO et d'autres groupes armés, notamment la Convention pour la Révolution Populaire (CRP) de Thomas Lubanga, responsables de multiples attaques contre les civils dans le territoire de Djugu, en Ituri.

De violents échanges de tirs ont opposé les casques bleus de la MONUSCO aux miliciens CODECO suite à une incursion dans le village de Djaïmbu. Ces combats, qui ont duré près de quatre heures, ont permis de limiter les dégâts et de protéger la population civile, selon des sources militaires.

Des témoins rapportent qu'une nouvelle attaque attribuée aux miliciens CODECO a eu lieu lundi 19 août à Liko, dans le même territoire, causant trois morts et un blessé.

Des hommes armés identifiés à la CRP ont riposté avant l'intervention des FARDC pour rétablir l'autorité de l'État. Selon des sources locales, six autres miliciens ont été tués lors de ces affrontements.

Ce même jour, deux camions transportant des marchandises ont été pris dans une embuscade tendue par des présumés miliciens CODECO à Kpadole, sur la route nationale 27. Les assaillants ont dépouillé les membres des équipages, emportant téléphones, argent et autres biens.

Dans ce contexte tendu, les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leur collaboration pour mieux protéger les civils contre les exactions perpétrées par les groupes armés en Ituri. Cette coopération se traduit notamment par l'organisation de patrouilles mixtes sur le terrain. Le gouverneur intérimaire de la province, Raus Chalwe, a annoncé ces mesures lundi 19 août, lors d'un point de presse conjoint avec le commandant de la force de la MONUSCO, le général Ulisses de Mesquita Gomes, en mission dans cette région marquée par de longs conflits.