Congo-Kinshasa: MONUSCO et FARDC mutualisent leurs forces pour renforcer la protection des civils en Ituri

19 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leur collaboration afin de mieux protéger les civils contre les exactions et attaques perpétrées par les groupes armés en Ituri. Cette coopération se manifeste notamment par l'organisation de patrouilles mixtes sur le terrain.

Le gouverneur intérimaire de la province, Raus Chalwe, a annoncé lundi 19 août cette intensification lors d'un point de presse conjoint avec le commandant de la force de la MONUSCO, le général Ulisses de Mesquita Gomes, en mission dans cette région marquée par des années de conflit.

Lors de cette rencontre, ils ont passé en revue la situation sécuritaire qualifiée de « préoccupante », avec une recrudescence récente d'attaques meurtrières ayant causé des centaines de morts parmi les civils et provoqué des déplacements massifs de populations.

Selon le général Raus Chalwe, cette mutualisation des efforts permet de mieux garantir la sécurité des populations exposées à des attaques répétées.

« La collaboration est totale. Les patrouilles sont désormais mixtes pour renforcer la prévention. Nos forces font un travail impeccable en collaboration avec la MONUSCO pour protéger les populations », a-t-il déclaré.

De son côté, le général Ulisses de Mesquita Gomes a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à soutenir les FARDC dans la protection des civils et s'est engagé à poursuivre cette collaboration renforcée.

« Nous continuerons à travailler avec les autorités locales pour intensifier notre coopération », a-t-il assuré.

Pendant son séjour en Ituri, le commandant de la MONUSCO et sa délégation se rendront à Komanda et à Fataki pour évaluer et améliorer le soutien de la mission onusienne dans la protection des civils.

