Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - La bourse Chevening à la portée des postulants

L'ambassade du Royaume-Uni au Congo, avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo, a officiellement ouvert la campagne de dépôt de candidatures à la bourse Chevening pour l'année académique 2026-2027 sur le site : www.chevening.org. Les candidats ont jusqu'au 7 octobre pour postuler.

Une équipe conduite par l'ambassadrice du Royaume-Uni, Emily Maltman, a effectué une descente à l'Agence universitaire de la Francophonie de Brazzaville afin de sensibiliser les étudiants aux conditions d'éligibilité, à la procédure pour postuler et aux opportunités que présente la bourse Chevening. «Il faut être ressortissant d'un des 160 pays éligibles à la bourse dont le Congo.

Le candidat doit aussi justifier de deux ans d'expérience professionnelle obtenue après son diplôme de licence. Cette expérience peut être cumulée et inclure du bénévolat, un stage professionnel ou académique ou encore du travail à temps partiel », a expliqué la chargée du programme Chevening à l'ambassade du Royaume-Uni, Ruth Kalanga, en soulignant par ailleurs que le postulant doit avoir un bon niveau en anglais et s'engager à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études afin de contribuer au développement de sa communauté.

Cette bourse du gouvernement britannique offre aux candidats sélectionnés la possibilité de poursuivre un master d'un an dans n'importe quelle université avec un financement couvrant notamment les frais de scolarité, une allocation mensuelle pour les frais de séjour. « A dire vrai, la bourse finance l'étudiant à 100% », a fait savoir Ruth Kalanga.

Les filières de formation ne sont pas limitées. Aussi n'y a-t-il pas de quota sur le nombre de candidatures. Selon la chargée du programme Chevening, il est important d'attirer le maximum de candidats, étudiants et professionnels, dont les dossiers seront soumis à la rigueur des conditions d'éligibilité.

Depuis sa création en 1983, la bourse Chevening a permis à plus de 60 000 personnes à se former au Royaume-Uni. Le programme affiche un taux de satisfaction de 99 % et constitue un tremplin vers des carrières dans les secteurs public, privé, associatif et international. Cette année, la campagne a pour thème « Chevening pour tous ».