Congo-Brazzaville: Première édition du 10km Brazza - Des jeunes entrepreneurs unis autour d'une marche sportive

Plusieurs dizaines de jeunes, notamment des chefs d'entreprise, travailleurs et étudiants, ont participé le 17 août 2025 à la première édition du 10km Brazza, une marche-course d'environ 10km organisée par la Maison Colibri. L'activité, conçue comme un moment de rencontre, de dépassement et de partage, s'est déroulée dans une ambiance festive et inclusive.

Après quelques minutes d'étirements, le départ de la marche sportive a été donné devant la Mairie centrale, face à la statue de l'abbé Fulbert Youlou. Le parcours a suivi la Corniche et a permis aux participants de longer des lieux emblématiques de Brazzaville : l'Institut français du Congo, le Palais des congrès, l'École normale d'administration et de la magistrature et la Tour Nabemba. Tout au long du trajet, les marcheurs se sont sentis motivés, contribuant à une atmosphère chaleureuse.

La Maison Colibri, initiatrice de l'événement, se présente comme un centre de leadership citoyen et de transformation sociale né en 2018 et présent à l'échelle africaine. Fidèle à sa mission de valorisation du potentiel de la jeunesse, l'organisation a voulu faire de cette course un moment de synergie entre acteurs et citoyens, porté par ses valeurs : humilité, audace, empathie, créativité, engagement et impact. Des valeurs qu'entend promouvoir le directeur général de la Maison Colibri, Derrick Kadza. « C'est avec curiosité à l'idée de voir les participants se mobiliser pour un tel évènement. Nous sommes à la première édition et comptons faire la deuxième édition », a-t-il assuré.

Coach sportif, Darwing Yannick Onoue Lokoka, est l'un des participants. Il s'est dit heureux de voir autant de visages motivés le long du parcours. C'est le même sentiment partagé par Micaëlla Douanga, qui pense que le sport est un formidable levier de cohésion. Tout comme la majorité des participants, Micaëlla Douanga et Darwing Yannick Onoue Lokoka espèrent faire de ce 10km Brazza un événement annuel et l'ouvrir davantage aux associations et aux entreprises locales.

Inspiré d'un concept déjà déployé dans plusieurs capitales d'Afrique et d'Europe, le 10km Brazza a posé les bases d'un rendez-vous sportif et citoyen dont la Maison Colibri souhaite élargir la portée pour les éditions futures.