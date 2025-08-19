Congo-Brazzaville: Fête du 15 août - Les Congolais de France mobilisés à la Guinguette de Suresnes

18 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

À l'occasion du soixante-cinquième anniversaire de l'indépendance du Congo, les Congolais de France et les amis de leur pays se sont retrouvés à l'esplanade de Suresnes, lieu du rendez-vous estival de la guinguette africaine, en présence de l'ambassadeur Rodolphe Adada.

Presque insolite. En grande première, cette présence remarquée et remarquable dénote de la volonté patriotique de l'ambassadeur de la République du Congo en France, désireux de faire de la Salle Verte de la Chancellerie « Une maison commune » et, par extension, pousser la présence de la diplomatie congolaise au plus près de ses compatriotes en les accompagnant dans leurs activités culturelles, associatives et entrepreneuriales.

De Paris, les Congolais ont aussi suivi le slogan national : « Mobilisés dans la paix, ensemble, poursuivons la marche vers le développement ».

