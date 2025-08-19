Gabon: La Coupe Brice Clotaire Oligui Nguema - Un moment de sport, d'unité et de panafricanisme à Kigali

La diaspora gabonaise au Rwanda a écrit une nouvelle page de son histoire avec l'organisation de la 1ère édition de la Coupe de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, une compétition sportive qui a transcendé le simple cadre du football pour devenir un véritable symbole d'unité, de fraternité et de panafricanisme.

Une compétition sportive marquée par l'intensité et la ferveur

Démarrée le 12 août, la compétition a rassemblé huit équipes : ASPK, Nyanza All Star, Remera All Star, Union des Bâtisseurs, Black Star, CTRI, Les Fauves de Kigali et Black Panthère.

Au fil des qualifications et des demi-finales âprement disputées, ce sont finalement ASPK et Union des Bâtisseurs qui se sont retrouvées en finale. Devant un public passionné, l'ASPK a remporté le trophée au terme d'un match haletant, confirmant son statut d'équipe phare de cette première édition.

Les distinctions individuelles ont mis en lumière de grands talents : Éric et Matoka, meilleurs buteurs de la compétition, M. Terry, meilleur passeur, et Kawaye Junior Martin, sacré meilleur joueur du tournoi grâce à son talent et sa régularité.

Des discours porteurs d'espoir et de vision panafricaniste

La cérémonie de clôture a été marquée par deux interventions majeures qui ont donné une dimension historique et symbolique à l'événement.

Yves Glenn Endamane : un hommage à la vision présidentielle

Le Président de l'Association des Gabonais au Rwanda (ASR), Yves Glenn Endamane, a exprimé sa profonde gratitude envers Son Excellence le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema : « Je remercie Son Excellence pour le leadership éclairé qu'il insuffle au Gabon et qui inspire sa diaspora. Grâce à cette coupe, nous avons pu rêver, vibrer et hisser haut les couleurs de notre pays. »

Il a également rendu hommage au Parrain de l'événement, Alain Simplice Boungoueres, Conseiller Spécial du Chef de l'État, Chef de département des Travaux Publics et Infrastructures, pour son soutien déterminant. Enfin, il a promis un rendez-vous encore plus grandiose pour la prochaine édition.

Francis Edgard Sima Mba : un appel à l'unité africaine

Représentant du Parrain de l'événement, Francis Edgard Sima Mba, Cadre dans l'administration para-public, a livré un discours vibrant, porteur de la vision panafricaniste du Président gabonais.

Il a souligné la portée symbolique de la date de la finale, le 17 août, jour de l'indépendance du Gabon, qui résonne comme un rappel de mémoire collective et un appel à bâtir l'avenir. « Cette Coupe Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas qu'un trophée sportif. Elle doit demeurer un symbole d'unité africaine, de fraternité et d'espérance partagée. »

Il a salué l'accueil fraternel du Rwanda et la proximité entre les deux peuples : « Ici au Rwanda, les Gabonais se sentent chez eux. Et au Gabon, les Rwandais sont aussi chez eux. »

Enfin, il a rappelé la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema :« Construire une Afrique unie, souveraine et solidaire, portée par sa jeunesse et par la coopération entre ses nations. »

Une dimension panafricaniste affirmée

Au-delà du sport, cette compétition a été le reflet d'un idéal : celui d'une Afrique qui se construit dans la fraternité et la solidarité. L'universalité du football a servi de tremplin à une réflexion plus large sur l'unité des peuples africains, l'importance du dialogue interculturel et la nécessité de renforcer les liens entre diasporas et pays d'accueil.

Le 17 août 2025 à Kigali restera ainsi gravé comme le jour où, à travers le ballon rond, Gabonais, Rwandais et autres frères africains ont célébré non seulement la victoire d'une équipe, mais surtout la victoire de l'unité et de l'espérance partagée.

En définitive, la Coupe Brice Clotaire Oligui Nguema a démontré que le sport peut être un outil puissant de diplomatie, d'intégration et de construction panafricaine. En unissant les peuples autour d'une passion commune, elle a donné corps à la vision du Président gabonais : une Afrique qui croit en elle-même, qui se lève, et qui avance ensemble.