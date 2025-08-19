Congo-Kinshasa: Le commandant de la Force de la MONUSCO à Bunia pour renforcer la coopération avec l'armée dans la protection des civils

communiqué de presse

Le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisses de Mesquita Gomes, est arrivé à Bunia lundi 18 août pour une visite consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire en Ituri, au renforcement de la protection des civils et à la consolidation de la coopération opérationnelle avec les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

A son arrivée, il a rencontré le vice-gouverneur de l'Ituri et les membres du conseil provincial de sécurité. Cet échange a permis d'apprécier conjointement les défis sécuritaires actuels et de dégager des pistes de solutions afin d'améliorer l'impact des opérations menées conjointement par les FARDC et les Casques bleus de la MONUSCO dans un contexte marqué par une recrudescence des violences. À la fin du mois de juillet, une attaque armée a fait plus de quarante morts à Komanda.

Au cours de sa visite en Ituri, le commandant de la Force se rendra dans cette localité où des troupes additionnelles ont été déployées. Le général Ulisses de Mesquita Gomes ira ensuite à Fataki pour rencontrer les communautés, évaluer les besoins et adapter la posture de protection des civils sur le terrain. « Cette visite témoigne de la solidarité de la MONUSCO avec les populations de l'Ituri à la suite de l'attaque tragique de Komanda. Nous sommes ici pour évaluer la situation, renforcer la coordination avec les autorités et accroître l'efficacité de nos opérations conjointes », a déclaré le commandant de la Force.

Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Raüs Chalwe, a salué l'engagement continu de la MONUSCO ainsi que la coopération entre les FARDC et les Casques bleus : « Vous pouvez constater les patrouilles mixtes dans la province ; sans une bonne collaboration, elles n'existeraient pas. Nous agissons en prévention pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus et pour que la population se sente en sécurité. Le dispositif sécuritaire a été renforcé, nos forces de sécurité sont à pied d'oeuvre en coordination avec la MONUSCO ».

Les autorités provinciales ont exprimé des attentes claires : une protection accrue des civils pour restaurer le calme et la confiance envers les institutions ; une montée en puissance des capacités opérationnelles conjointes et un partage renforcé d'expertises ; un appui soutenu au processus de désarmement, démobilisation et réintégration à travers le PDDRC-S, avec l'implication des leaders communautaires pour faciliter la réinsertion des ex-combattants.

La MONUSCO reste profondément préoccupée par l'évolution de la situation en Ituri. Elle réaffirme sa détermination à renforcer sa posture opérationnelle, intensifier la coordination avec les FARDC et l'ensemble de ses partenaires et soutenir les efforts des autorités afin de regagner le contrôle total des zones affectées et rassurer les populations civiles.