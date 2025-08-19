Maroc: Renew Capital soutient l'entreprise marocaine Hypeo Ai pour développer sa plateforme de marketing

Hypeo Ai, une startup basée au Maroc qui utilise l'intelligence artificielle pour rationaliser le marketing d'influence, a obtenu un investissement non divulgué.

Hypeo Ai, une startup basée au Maroc qui utilise l'intelligence artificielle pour rationaliser le marketing d'influence, a obtenu un investissement non divulgué de Renew Capital.

Fondée en 2024 par Meriam Bessa, Oussama Sekkat et Salah Eddine Mimouni, la plateforme met en relation les marques et les créateurs à travers l'Afrique et le Moyen-Orient en moins de 15 minutes. Ses outils couvrent la mise en relation des créateurs, la connaissance des prix et le suivi des campagnes en temps réel, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des processus manuels et des solutions fragmentées.

"Notre région ne manque pas de talents. Ce qui manque, c'est une infrastructure intelligente", a déclaré Bessa, cofondateur et PDG. "Nous construisons des outils qui permettent aux marques et aux créateurs de se rencontrer plus rapidement, de mieux correspondre et de travailler plus intelligemment grâce à la puissance de l'IA."

Renew Capital a déclaré que la startup comblait une lacune évidente dans le marketing d'influence régional. "Nous voyons un potentiel dans leur approche visant à simplifier le processus pour les marques et les créateurs", a déclaré Nihal Grii, responsable du développement de l'écosystème d'investissement chez Renew Capital.

Le financement soutiendra les efforts de Hypeo Ai pour étendre ses opérations et renforcer l'infrastructure de l'économie des influenceurs en Afrique et au Moyen-Orient.

Points clés à retenir

Le financement de Hypeo Ai témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour l'économie des influenceurs en Afrique et au Moyen-Orient. La base d'utilisateurs de médias sociaux de la région a bondi, avec des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube qui stimulent la création de contenu et les dépenses publicitaires numériques.

Selon Statista, les dépenses publicitaires numériques au Moyen-Orient et en Afrique devraient dépasser les 15 milliards de dollars d'ici 2027, le marketing d'influence représentant une part en forte croissance. Le défi a été l'infrastructure. Les marques sont souvent confrontées à des processus fragmentés, notamment la recherche manuelle de talents, la négociation de tarifs incohérents et le suivi des performances sur plusieurs plateformes. Des startups comme Hypeo Ai visent à combler cette lacune avec des outils alimentés par l'IA qui apportent rapidité et transparence.

En incluant également dans son réseau des créateurs générés par l'IA, Hypeo Ai se positionne à l'intersection de l'économie des créateurs et de l'IA générative. L'investissement de Renew Capital souligne le pari que des solutions rationalisées et basées sur la technologie peuvent débloquer l'efficacité et l'échelle dans un secteur qui en est encore aux premiers stades de la formalisation.