Congo-Kinshasa: La SNEL et CHINT lancent une vaste opération de modernisation électrique dans cinq communes

La Société Nationale d'Électricité (SNEL SA), en partenariat avec la société chinoise CHINT Electric, a officiellement mis le cap sur la modernisation et l'assainissement de son réseau dans cinq communes phares de Kinshasa-Nord entre autres, Gombe, Kinshasa, Kasa-Vubu, Lingwala et Barumbu.

Une descente de terrain décisive avant la première pierre.

La Directrice générale adjointe de la SNEL SA, Mme Bienvenue Munyango, a conduit, le samedi 16 août 2025, une visite technique sur les différents sites, en présence des représentants de CHINT Electric, de l'Unité de coordination des projets du ministère de l'Energie (UCCM) et des principaux cadres techniques de la SNEL. De la sous-station CDA jusqu'au poste Utexco, via Ndolo et Sendwe, cette visite technique visait à lever les dernières contraintes avant le lancement effectif du projet. Au final, aucune barrière majeure n'a été détectée. Ainsi, le chantier peut démarrer.

Un investissement de 46,4 millions USD, 300 conteneurs d'équipements importés

Doté d'un budget global de 46,4 millions de dollars américains pour une durée d'exécution de 16 mois, le projet porté par CHINT Electric consiste à renforcer, moderniser et assainir en profondeur les infrastructures électriques de la Direction Kinshasa-Nord. Cela passe par une importation massive de matériels, plus de 300 conteneurs, dont des transformateurs de puissance allant jusqu'à 130 MVA, des cellules MT/BT, des câbles haute capacité et des compteurs intelligents.

Des travaux lourds à haute valeur ajoutée

Parmi les principales interventions prévues :

· Installation d'un transformateur 220/20 kV 100/130 MVA au poste HT d'Utexco

· Pose de 67 km de nouvelles liaisons 30 kV entre les sous-stations clés (Lingwala-Sendwe, Ndolo-CDA, Sendwe-Ndolo)

· Modernisation complète des sous-stations de Sendwe, Ndolo et VDP

· Installation de 60 nouvelles cabines de décharge MT/BT, de 180 postes BT et de 25 000 compteurs à prépaiement

· Éclairage public de 1175 points lumineux solaires dans les cinq communes concernées

· Réhabilitation et assainissement internes de 204 cabines existantes

Révolution silencieuse ou simple embellie ?

Ce chantier multiforme, destiné à réduire les délestages, moderniser la desserte, supprimer les factures forfaitaires et améliorer les performances commerciales de la SNEL, représente un test grandeur nature. Le succès de cette collaboration avec CHINT Electric, va faire de Kinshasa-Nord, d'ici fin 2026, la première zone de la RDC à virer résolument vers une fourniture d'électricité fiable et conforme aux standards internationaux.

La Direction Générale de la SNEL ne ménage aucun effort pour électrifier les centaines de milliers d'abonnés des communes ciblées, qui n'attendent qu'une seule chose, la fin des perturbations de l'énergie.