Sud-Soudan: Les affrontements au pays menacent de s'étendre aux pays voisins, selon l'ONU

La reprise des violences au Soudan du Sud risque de s'étendre dans la région, la situation humanitaire continuant de s'aggraver dans le pays, a alerté le 18 août 2025 la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, Martha Pobee. Le camp du président Salva Kiir ont repris les offensives contre les fidèles de son rival, Riek Machar, alors qu'un accord en 2018 avait permis la fin de la violente guerre civile dont les deux hommes étaient au coeur.

Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est rassemblé pour une réunion sur le Soudan du Sud. Les hauts responsables ont partagé leurs vives inquiétudes concernant la situation militaire, mais aussi humanitaire dans le pays. Selon les Nations unies, les affrontements qui ont repris au Soudan du Sud depuis mars 2025 pourraient en effet s'étendre dans la région.

Des acteurs comme Martha Pobee, la sous-secrétaire générale de l'ONU pour l'Afrique, ont partagé leur crainte d'une extension du conflit aux pays voisins. Et pour cause : il y a quelques semaines, des échanges de tirs entre les forces de sécurité sud-soudanaises et l'armée ougandaise avaient fait au moins six morts près de la frontière entre les deux pays.

Cette tension régionale fait directement écho à l'instabilité militaire et aux rivalités communautaires dans le plus jeune pays du monde, fondé en 2011. Les forces du président Salva Kiir, issu de la communauté Dinka, mènent une offensive d'envergure contre les fidèles de son rival, Riek Machar, de la communauté Nuer. Cet ex-premier vice-président du pays et figure incontournable de l'opposition est assigné à résidence depuis près de cinq mois. Une décision que déplore l'ONU puisqu'elle met fin, de fait, à l'accord signé en 2018 qui exigeait un partage de pouvoir entre ces deux rivaux.

Pour Martha Pobee, le Soudan du Sud se trouve à un tournant de son existence. Pour elle, la seule façon de briser le cycle de violences est de faire revivre cet accord non-respecté.

Plus de la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire grave

D'autres acteurs de cette réunion ont, eux, pointé du doigt la nécessité de créer un forum national pour préparer une nouvelle Constitution, puisque cette dernière est indispensable pour assurer les premières élections démocratiques censées se tenir en décembre 2026.

L'accord de paix qui a mis fin en 2018 à la guerre civile a débouché sur la formation en 2020 d'un gouvernement d'union nationale intégrant les deux chefs rivaux. Mais le pays, où plus de la moitié de la population (soit 7,7 millions de personnes) souffre d'insécurité alimentaire grave, est depuis paralysé politiquement et miné par la corruption.

Les autorités ont annoncé l'an dernier un énième report des premières élections de son histoire, désormais prévues en décembre 2026. Mais les experts estiment que les conditions sur le terrain ne sont pas réunies pour garantir la fiabilité du scrutin.