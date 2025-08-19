Cameroun: Nouveaux visages - Le pays installe ses chefs d'état-major et consacre de nouveaux généraux

C'est dans le cadre empreint de solennité à la Cour d'Honneur de la Brigade du Quartier Général que s'est tenue, ce jeudi 14 août 2025, une cérémonie hautement symbolique et institutionnelle, présidée par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, Monsieur Joseph BETI ASSOMO.

À l'honneur ce jour-là : la remise officielle des attributs aux Officiers Généraux nouvellement promus, ainsi que l'installation des Chefs d'États-Majors Centraux, figures centrales du commandement militaire national.

Cette cérémonie d'une portée stratégique et symbolique, à la fois militaire et républicaine, a rassemblé un parterre d'invités de marque. Étaient présents à cette occasion : des membres du Gouvernement, des représentants des Corps diplomatiques accrédités, les officiers généraux, officiers supérieurs ainsi que de hautes autorités administratives, traditionnelles, religieuses et militaires, les familles , amis et connaissances venus témoigner leur soutien et leur reconnaissance à ces hommes appelés à occuper désormais des fonctions de haute responsabilité dans l'architecture sécuritaire du pays.

Trois séquences majeures ont rythmé la cérémonie

La cérémonie s'est déroulée en trois grandes étapes, chacune marquée par des moments de grande intensité, tant sur le plan protocolaire que symbolique.

Première séquence : Honneur aux plus hauts grades

Elle a débuté par la lecture solennelle des Décrets présidentiels portant promotion aux grades les plus élevés de la hiérarchie militaire : Généraux de Division, Généraux de Division Aérienne et Vices-Amiraux. Ces textes officiels, signés de la main du Président de la République, Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité, viennent ainsi consacrer les parcours exceptionnels d'officiers ayant su démontrer, au fil des années, des qualités de commandement, de discipline et de loyauté irréprochables. À la suite de cette lecture, les attributs symboliques du commandement (épaulettes, insignes, sabres) ont été remis avec les honneurs militaires aux promus, dans un cérémonial strict et digne.

Deuxième séquence : Promotion intermédiaire, même engagement

Le second temps fort a été marqué par une deuxième lecture de Décrets Présidentiels, cette fois consacrés aux promotions aux grades de Généraux de Brigade et de Contre-Amiraux. Une étape tout aussi importante dans la carrière de ces officiers supérieurs, qui s'apprêtent à jouer un rôle de premier plan dans la chaîne de commandement militaire. Là encore, chaque promotion a été suivie de la remise des attributs, dans le respect des codes et usages militaires.

Troisième séquence : Installation des nouveaux chefs de commandement

Enfin, la dernière séquence a consisté en la lecture des Décrets présidentiels portant nomination dans les États-Majors Centraux, suivie de l'installation officielle de deux figures clés : le Chef d'État-Major de l'Armée de Terre et le Chef d'État-Major de l'Armée de l'Air, tous deux fraîchement promus. Ces prises de fonction interviennent à un moment stratégique pour les forces de défense, dans un contexte sécuritaire régional qui appelle à un leadership fort et une capacité de réaction renforcée.

Le message fort du Ministre Délégué à la Défense

Dans son allocution très attendue, Monsieur Joseph BETI ASSOMO a livré un message empreint de gravité, mais aussi d'espoir et de fierté. S'adressant directement aux promus, il a souligné que l'élévation au grade d'officier général ne représente pas seulement la reconnaissance d'un parcours militaire exemplaire, mais constitue également un appel à un engagement plus rigoureux et à une responsabilité accrue.

Ce rappel solennel à la discipline, à l'honneur et au devoir républicain a été salué par l'ensemble des personnalités présentes, marquant la profondeur de l'engagement attendu de ces officiers désormais investis d'une mission capitale.

Clôture en apothéose : parade militaire et vin d'honneur

La cérémonie s'est achevée en beauté par une parade militaire d'envergure, exécutée avec la rigueur et la précision caractéristiques des Forces de Défense camerounaises. Le tout rythmé par les harmonies majestueuses de la Musique Principale des Armées, venue sublimer ce moment de fierté nationale.

Dans une ambiance plus détendue mais toujours protocolaire, un vin d'honneur a ensuite été offert par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, permettant aux invités d'échanger dans la convivialité et de féliciter de vive voix les nouveaux promus.