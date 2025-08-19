Congo-Kinshasa: Début des travaux de la Revue annuelle d'évaluation des activités de l'Inspection scolaire

19 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Inspection générale de l'Éducation nationale a lancé, du 16 au 22 août, les travaux de la Revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire. Ce forum se tient à l'espace Village Ayongo, situé à Kinkole dans la commune de la Nsele, à Kinshasa.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a salué l'engagement des inspecteurs et les a invités à faire de l'école un véritable laboratoire de la démocratie. Elle a souligné leur résilience face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales, affirmant que « malgré les obstacles, l'éducation n'a jamais été reléguée au second plan ».

Trois piliers pour une transformation durable

La ministre a encouragé les inspecteurs à transformer cette résilience en une dynamique nouvelle, fondée sur trois piliers essentiels : l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté.

Elle a également abordé les innovations numériques dans le secteur éducatif, notamment la publication accélérée des résultats de l'Examen d'État 2025. Face aux critiques, elle a rassuré l'opinion publique :

« Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité dans la correction de l'Examen d'État, au bénéfice de tous nos enfants ».

Raïssa Malu a salué le professionnalisme de l'inspecteur général Hubert Kimbonza, pour son dévouement et sa défense de la vision ministérielle. Ce dernier a, de son côté, exhorté les inspecteurs à maîtriser les outils numériques afin de bâtir une inspection scolaire moderne, résiliente et transformatrice.

Ce forum est placé sous le thème : « De la résilience à une inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.