Congo-Kinshasa: Début des travaux de la Revue annuelle d'évaluation des activités de l'Inspection scolaire

L'Inspection générale de l'Éducation nationale a lancé, du 16 au 22 août, les travaux de la Revue annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire. Ce forum se tient à l'espace Village Ayongo, situé à Kinkole dans la commune de la Nsele, à Kinshasa.

Dans son allocution d'ouverture, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a salué l'engagement des inspecteurs et les a invités à faire de l'école un véritable laboratoire de la démocratie. Elle a souligné leur résilience face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales, affirmant que « malgré les obstacles, l'éducation n'a jamais été reléguée au second plan ».

Trois piliers pour une transformation durable

La ministre a encouragé les inspecteurs à transformer cette résilience en une dynamique nouvelle, fondée sur trois piliers essentiels : l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté.

Elle a également abordé les innovations numériques dans le secteur éducatif, notamment la publication accélérée des résultats de l'Examen d'État 2025. Face aux critiques, elle a rassuré l'opinion publique :

« Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité dans la correction de l'Examen d'État, au bénéfice de tous nos enfants ».

Raïssa Malu a salué le professionnalisme de l'inspecteur général Hubert Kimbonza, pour son dévouement et sa défense de la vision ministérielle. Ce dernier a, de son côté, exhorté les inspecteurs à maîtriser les outils numériques afin de bâtir une inspection scolaire moderne, résiliente et transformatrice.

Ce forum est placé sous le thème : « De la résilience à une inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école ».