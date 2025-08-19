Congo-Kinshasa: Interruption du trafic entre Lubumbashi et Kamina à la suite de la dégradation du pont Lovoy

Le trafic entre Lubumbashi (Haut-Katanga), et Kamina (Haut-Lomami), est interrompu depuis plusieurs jours en raison de la dégradation du pont Lovoy, jeté sur la rivière du même nom. Ce pont qui menace de s'effondrer est situé entre les villages de Lueji et Lunge, sur la route nationale numéro 1.

Le pont Lovoy n'est pas conçu pour supporter de lourdes charges, pourtant des camions poids lourds y circulent régulièrement, provoquant son affaissement progressif.

Le ministre provincial des Infrastructures du Haut-Lomami, Venance Mutombo, a ordonné la suspension du passage des véhicules sur le pont Lovoy, annonçant en même temps des travaux de réhabilitation du pont ainsi que la réfection de la route de contournement. Il précise que le pont métallique défectueux sera remplacé par un nouveau pont en béton armé.

A ce jour, selon Deta Kalemga, coordinateur de la société civile de Kamina, des camions, chargés de diverses marchandises en provenance de Lubumbashi ou Kolwezi (Lualaba), sont bloqués de part et d'autre du pont Lovoy, situé à environ 20 km de Kamina.

Des chauffeurs venus de la région du Kasaï ont stationné leurs camions à l'entrée de Kamina. Une autre file de véhicules est également observée près de l'Institut supérieur pédagogique de Kamina.

Certaines sources locales rapportent que des chauffeurs et voyageurs passent la nuit à la belle étoile, faute d'hébergement. Face à cette situation, la société civile locale craint une pénurie de certains produits sur le marché de Kamina.

Des sources officielles de l'Office des routes indiquent que le pont Lovoy a été construit vers les années 1950.