Congo-Kinshasa: Le bilan des pluies diluviennes s'alourdit à Kalehe - Il passe de 8 à 11 morts

Le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi 18 août dans le village de Bunyakiri, en territoire de Kalehe au Sud-Kivu, a été revu à la hausse selon la société civile. Ce mardi, il passe de huit à onze morts.

Au lendemain du drame, trois autres corps ont été retrouvés portant ainsi à onze le nombre de décès. Les cadavres de personnes mortes lors de ces pluies diluviennes ont été découverts à divers endroits : deux à Bututa/Chabondo, quatre à Kichanga/Poste, deux à Kambegete/Kimbaseke dans le groupement de Kalima, et trois à Maibano en chefferie de Buloho.

Plusieurs autres personnes ont été blessées et sont actuellement prises en charge au centre de santé de Chinganda et à l'hôpital général de Bunyakiri.

Les violentes pluies ont aussi causé d'importants dégâts matériels. De nombreuses maisons ont été endommagées par des vents violents, certaines ont perdu leurs toitures, tandis qu'un grand nombre de bétail a péri et d'importantes superficies de champs ont été détruites.

La route nationale 3, notamment le tronçon Miti-Hombo, a été impactée par des glissements de terrain, compliquant l'accès au centre de négoce de Bunyakiri.

Face à cette situation, des acteurs communautaires ont lancé ce mardi 19 août des travaux d'urgence pour dégager les masses de terre et rétablir l'accès.

Bunyakiri est un carrefour crucial dans le territoire de Kalehe, reconnu pour sa production agricole essentielle à l'approvisionnement de Bukavu.

Cette localité constitue également un axe stratégique reliant Bukavu à Kisangani, rendant la réouverture rapide de la route d'autant plus indispensable.