Congo-Kinshasa: Volleyball - Coupe du Congo - La 21e édition démarre ce mardi à Kinshasa

19 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball débute ce mercredi 20 août à Kinshasa, en versions masculine et féminine.

La Fédération de Volleyball du Congo (FEVOCO) a dévoilé, lundi 18 août, la composition des groupes pour cette compétition nationale.

Le comité d'organisation a programmé cinq rencontres dès ce mardi, soit un jour avant la cérémonie officielle d'ouverture du championnat.

La répartition des équipes dans les différents groupes a eu lieu lors de la réunion technique organisée lundi au gymnase de la Police Nationale Congolaise, situé dans la commune de Lingwala à Kinshasa.

Répartition des équipes

Version masculine

Un total de 15 clubs masculins sont répartis en quatre groupes :

Groupe A : Green Team, Sanga Balende, CCI

Groupe B : Garde Républicaine, Impalas, Police de Lubumbashi, Espoir de Kindu

Groupe C : Aigles du Congo, Emmanuel, Dynamique, Ecovo

Groupe D : Espoir de Kinshasa, Madaka, Pancréas, Jack

Version féminine

Huit équipes féminines sont réparties en deux groupes de quatre :

Chez les dames :

Groupe A : Les Aigles du Congo, Canon de N'djili, Force du Progrès et La Police de Lualaba.

Groupe B : La Loi, La Gracia, Ouragan et Lupopo.

