Congo-Kinshasa: Complot manqué de justesse !

La nomination d'un consul général à Goma a été la base des remous diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi. Le Gouvernement kenyan a évité de justesse une situation qui aurait mis en péril les intérêts de deux pays, pourtant, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est.

En effet, c'est en ce temps que la République Démocratique du Congo se trouve confrontée à une guerre d'agression de la part de ses voisins que le Gouvernement kenyan a choisi de nommer son représentant à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu sous occupation de l'AFDC/M23 soutenue par le Rwanda.

Cette initiative malencontreuse de l'administration Ruto aurait incité Kampala et Kigali à emboiter les pas en vue de consacrer la balkanisation de la RDC. Une fois encore, un coup d'épée dans la mare.

Après pressions, le Kenya tente d'arrondir les angles en calmant la tempête. Pour Nairobi, la procédure nécessitera l'autorisation du Gouvernement de Kinshasa avant que le consul général n'assume ses fonctions.

La nomination dudit diplomate par le Président de la République avait effet immédiat. C'est plus tard qu'on a su que le Parlement kenyan devait entériner cette décision avant de la soumettre à l'agrément du pays hôte qui est la RDC.

Les relations entre les deux pays, depuis l'indépendance du Kenya, ont couvert les domaines les plus divers, allant du secteur bancaire jusqu'au transport aérien. Les échanges entre les deux pays ont toujours été fructueux avec nombre des congolais qui ont choisi le pays de Julius Nyerere comme leur seconde patrie.

En outre, le Kenya est co-médiateur dans la crise de l'Est. Pour ce, la capitale kenyane a eu à abriter la phase des négociations entre les délégations des groupes armés qui sévissent à l'Est de la RDC. L'AFC/M23 ne s'est pas sentie concernée par cette initiative de paix estimant qu'elle devait négocier, d'égal à égal, avec Kinshasa.

Mais de plus en plus, le pouvoir de Ruto s'est montré plus proche de Kagame dans le conflit avec la RDC plutôt que d'être l'église au milieu du village. Ce n'est pas pour rien que les négociations de Doha et de Washington ont pris le dessus sur les démarches de paix régionales jugées partiales.

La désignation d'un chef de poste consulaire requiert l'accord préalable des autorités congolaises et la délivrance d'un exequatur par le ministère des Affaires Etrangères de la RDC. Kinshasa s'attend, à cet effet, à être saisie officiellement par Nairobi à travers les canaux diplomatiques établis, et y répondra exclusivement par ces mêmes canaux, conformément aux règles de courtoisie et de respect mutuel.