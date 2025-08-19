Afrique Australe: Sommet EAC-SADC à Madagascar - Félix Tshisekedi a dépêché Guy Kabombo

Le Président de la République ne se rendra pas au sommet de Madagascar, ce lundi 19 août, devant réunir les Chefs d'Etat des pays de l'Afrique de l'Est et ceux de l'Afrique australe. Cette rencontre était la suite de la vidéoconférence à laquelle Félix Tshisekedi n'avait pas pris part. Parmi les points à l'ordre du jour, il y a la question de la médiation de ces deux organisations sous régionales sur la paix à l'Est de la RDC.

Nul n'est besoin de rappeler que la RDC est au centre d'un vaste complot à l'interne et sur le plan international. Les masques tombent les uns après les autres. En effet, après le Rwanda et les élucubrations de l'Ouganda, c'est au tour de Nairobi de se dévoiler en se proposant de nommer un consul à Goma, chef-lieu de la province occupée du Nord-Kivu.

La patronne de la diplomatie congolaise a rappelé la position de la RDC concernant la proposition d'un Consul à Goma, soulignant que «Toute nomination consulaire sur le territoire congolais doit respecter les procédures diplomatiques établies. La Ministre d'Etat congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner a fait un communiqué samedi 16 août 2025 pour réagir après l'annonce de la nomination d'un consul kenyan à Goma, territoire occupé par les rebelles de l'AFC/M23.

Elle s'est entretenue avec Musalia Mudavadi, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Kenya, pour faire le point sur les relations bilatérales et les enjeux diplomatiques entre les deux pays.

«Toute annonce relative à la nomination d'un consul à Goma est inappropriée et ne saurait être considérée par les autorités congolaises» (Ministère des Affaires étrangères RDC)

«La Ministre d'Etat Thérèse Kayikwamba Wagner s'est entretenue ce samedi 16 août 2025 avec S.E. Musalia Mudavadi, Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères du Kenya sur l'état des relations bilatérales et la nécessité de leur renforcement. » a écrit le ministère des Affaires étrangères sur le réseau social X.

Au cours de cette rencontre, la Ministre a rappelé la position de la RDC concernant la proposition d'un Consul à Goma, réitérant que « toute nomination consulaire sur le territoire congolais doit respecter les procédures diplomatiques établies ». Le ministère souligne ainsi que l'agrément préalable et la délivrance de l'exequatur par les autorités congolaises restent indispensables avant toute désignation officielle.

«Elle a rappelé la position de la RDC concernant la proposition d'un Consul à Goma, réitérant le respect des procédures diplomatiques établies», a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, la discussion a également porté sur la nécessité de renforcer les liens bilatéraux entre la RDC et le Kenya, dans un contexte marqué par l'annonce de la State House du Kenya sur la nomination d'un Consul général à Goma, ville toujours sous occupation du M23/AFC dans le Nord-Kivu. La Ministre a insisté sur le respect du droit international et la prudence dans la communication publique afin d'éviter «Toute incompréhension, spéculation ou légitimation d'une situation illégale ».

Cette rencontre reflète la volonté de Kinshasa de maintenir un dialogue constructif avec Nairobi tout en affirmant sa souveraineté sur son territoire.