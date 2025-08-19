Congo-Kinshasa: Espace Lunda derrière le Gouvernement Suminwa II, ACR - Bita Inana félicite et salue le choix porté sur Eliezer Ntambwe !

19 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)

L'Action Commune pour la République de l'Espace Kwango a accueilli avec satisfaction la nomination d'un des siens, en la personne de l'honorable Eliezer Ntambwe, au poste de Ministre Délégué au Ministère de la défense et Anciens combattants.

L'ACR, habituée ces dernières années à vivre sous une perpétuelle défense de la patrie, estime que ce choix porté par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarne une réelle volonté de changement et de cohésion tant voulue par tous. Pour Bita Inana, Président de l'Interfédéral de l'ACR, dans le Kwango, qui a réagi, dans une déclaration publiée, la semaine dernière, précisément, au lendemain de la publication de l'Equipe Suminwa II, Eliezer Ntambwe est un homme de qualité, un leader ambitieux et un gestionnaire engagé pour le bien-être des populations.

"C'est avec une joie immense que je vous adresse au nom de l'Inter fédération du Kwango et au mien propre mes félicitations les plus sincères et ardentes, suite à votre nomination au poste du Ministre Délégué à la Défense Nationale Chargé des Anciens Combattants.

La confiance exprimée par Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République et Chef de l'Etat, à votre égard témoigne de vos compétences et fidélités aux idéaux républicains pour relever les défis de sécurité territoriale.

Cette nomination, n'est que la concrétisation de longues années de lutte, de dévouement et de travail louable au service du peuple congolais, tel que mentionné par le credo de notre famille politique Action Commune Pour la République : servir et non se servir", a-t-il mentionné, dans son message de félicitations, adressé au Leader de l'ACR, Eliezer Ntambwe. 

