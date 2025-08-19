Afrique Centrale: Kinshasa-Brazzaville - Patrick Muyaya et Thierry Moungalla font bloc contre la désorientation politique !

Dans son cabinet de travail, situé à la lisière de la Gombe, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a reçu, mardi 19 août 2025, son homologue du Congo-Brazzaville, Thierry Lezin Moungalla. Au centre de ce tête-à-tête décisif : les mécanismes à mettre en place pour une lutte commune contre la désinformation sur les deux rives de Capitales les plus rapprochées du monde.

« C'est une rencontre qui est la suite de plusieurs autres. Nous sommes les deux capitales les plus rapprochées. Et dans le cadre justement de ce rapprochement, au-delà de relations diplomatiques que nous avons entre les deux pays, nous explorons les pistes d'échanges ». Et d'ajouter :

« Nous partageons le même écosystème médiatique et nous échangeons régulièrement de nouvelles et voire de fausses nouvelles qui circulent de part et d'autre. Nous avons estimé qu'il y a un besoin à la suite de rapports diplomatiques cordiaux entre les deux pays, à la suite de rapports cordiaux entre les deux chefs d'Etat, nous devons échanger pour casser ces fausses campagnes qui répandent de mauvaises informations tendant à fâcher les relations entre nos deux pays », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Thierry Lezin Moungalla a, d'abord, remercié son homologue de la RDC pour l'accueil combien chaleureux.

« Nous avons lui et moi l'habitude d'avoir un certain nombre de discussions et d'échange. Simplement aujourd'hui, compte tenu de certain nombre de choses qui nous ont quelque part déplu, c'est-à-dire, de mécanismes de manipulation, de fakenews, tentatives d'entacher nos relations et de nuire à leur sérénité. Dans ce cadre-là, lui et moi avions reçu des instructions claires de nos Chefs d'Etat qui consistait à mettre la balle à terre », a-t-il nuancé.

Il faut noter qu'à l'issue de cette rencontre, les deux porte-paroles de deux Congo ont décidé de la mise en place de mécanismes pour une Communication conjointe, régulière, commune qui vont permettre d'étouffer dans l'oeuf toute tentative de manipulation des opinions respectives, d'étrangler ce serpent à multiple têtes à savoir, le fakenews, manipulation, désinformation.

Si ici, au Congo Kinshasa, le Ministre Muyaya a instauré le briefing, à Brazzaville on l'appelle « quinzaine du gouvernement.

« Nous allons donc faire de quinzaine, de briefing mixtes qui vont nous permettre de manière régulière à communiquer au profit de la population pour que la paix et la sérénité règnent aux deux rives », a-t-il renchéri.

A ce sujet, le Ministre Muyaya a exprimé son enthousiasme. « Imaginez les deux porte-paroles faire de briefing à Kinshasa comme à Brazzaville, c'est pour nous un moyen de nous rapprocher davantage, de rapprocher aussi davantage nos opinions qui vont s'aligner comme moyen dans la consolidation de nos rapports, dans le besoin de la lutte contre la désinformation », a expliqué le Ministre Muyaya.