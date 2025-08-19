Congo-Kinshasa: Slam - Yekima invoque la place de lingala dans 'Congorico'

La place de la langue lingala dans l'histoire, la musique et l'identité congolaise a été évoquée dans le nouveau projet poétique intitulé " Congorico" dont le deuxième épisode a été lancé par l'afro-slameur Melo Costa Yekima de la République démocratique du Congo. Dans un entretien, l'artiste indique que son récital est déjà disponible dans sa chaine numérique, à la portée de tous les amoureux de belles phrases et de la nostalgie.

«Et si on parlait du Congo autrement ? Cet épisode est un récit poétique et critique sur la place du lingala dans l'histoire, la musique et l'identité congolaise. Dans "Congorico 2", l'artiste y interroge la tendance des écrivains congolais à privilégier les langues étrangères (français, anglais, etc.), tout en rappelant que ce sont les chanteurs de Wendo à aujourd'hui qui ont porté haut le lingala et l'ont fait voyager à travers les époques et les continents », a déclaré Yekima alias "Poésident".

«Il met en lumière le rôle du lingala, tout en reconnaissant la richesse des autres langues congolaises (kikongo, tshiluba, swahili, kimongo...) qui, elles aussi, ont façonné l'âme du pays. Cette série de l'épisode est déjà disponible sur ma chaîne Youtube Yekima », a ajouté l'artiste.

Au-delà d'un simple éloge, renseigne la source, "Congorico" est une réflexion sur la mémoire, la transmission et la fierté linguistique, qui interroge la place que les Congolais accordent à leurs langues face à celles des étrangers. « Le texte se clôt sur un engagement artistique : utiliser la musique, le slam et la parole comme instruments de reconnaissance et de dignité pour le Congo», a fait savoir Yekima De Bel Art.

Il faut noter que dans cette série, le slameur congolais raconte avec ferveur et éloquence dans une rythmique mélodieuse intrinsèque la manière dont les artistes musiciens congolais ont valorisé et exporté le lingala à travers leurs chansons en lingala, sur la scène internationale.

"Congorico" est une idée rationnelle et originale dans laquelle Yekima interpelle la conscience nationale de s' approprier de lingala et tant d'autres langues locales qui doivent constituer une fierté d'un peuple. Il fait aussi un rappel mémorable, en évoquant le rôle prépondérant que cette langue mise en avant, a joué dans le système éducatif, dans l'armée et dans le cinéma à l'exemple du film "Isidore Bakanza" à l'époque de la république du Zaïre.

« Ce projet sera davantage développé lors du lancement d'un concept audacieux intitulé " Hanche et tête", mêlant poésie, rythme et engagement. Hanche, pour faire vibrer les corps. Tête, pour éveiller les esprits », a fait savoir l'artiste.

Considéré comme un des pionniers du slam-poésie en Afrique francophone, Yekima a réussi à populariser cet art en République démocratique du Congo. A la fois penseur, auteur-compositeur et interprète-réalisateur, il est le créateur du style afro-slam, qui fusionne poésie et rythmes engageants dans ses oeuvres. Depuis 2008, cet artiste qui a donné au slam, sa belle lettre de noblesse, parvient à transcender la scène artistique au niveau national et international à travers ses spectacles rocambolesques et réfléchis, en live devant le public.