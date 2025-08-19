Congo-Kinshasa: De la rumba au gospel - Déesse Mukangi réapparait avec la chanson 'Kumama' sur le marché

Une nouvelle chanson d'adoration intitulée " Kumama" (exalter) de la chanteuse gospel Mukangi Déesse, devenue "Soeur Kimia", de la République Démocratique du Congo a été lancée dans les plateformes musicales de téléchargement pour exprimer sa reconnaissance et partager son expérience de vie chrétienne.

« Je suis dans la joie de vous présenter la chanson "KUMAMA" qui est déjà disponible sur toutes les plateformes légales. Mon nouveau chant puissant d'adoration est un hymne à la grandeur de notre Dieu. Ce cantique est une reconnaissance à notre créateur qui m'a appelée pour me rapprocher de la croix. L'oeuvre a été réalisée en featuring avec l'évangéliste Williams Booka», a déclaré Déesse Mukangi, chantre -servante de Dieu.

Sur le plan artistique, renseigne-t-on, cette oeuvre a été travaillée avec le concours du célèbre guitariste de la Rumba congolaise, Olivier Tshimanga, qui a apporté une touche mélodieuse particulière.

« Chère famille "Tshimangologie", je vous invite à cliquer et aimer ce nouveau clip de la chanson "Kumama" de la sublime voix Déesse Mukangi Kimia et savourer aussi la petite guitare de la Tshimangologie. Je vous jure les amis un régal pour nos oreilles et nos coeurs », a indiqué l'instrumentiste.

Née à Kisangani dans l'actuelle province de la Tshopo d'un père militaire, Déesse Mukangi est l'une des meilleures chanteuses et danseuses qui a commencé à chanter à l'âge de 5 ans dans la chorale à l'église.

Selon l'histoire, son talent a été détecté par le chanteur Mimi Ley à Kisangani avant d'être révélée du grand public à la fin des années 80 à Kinshasa au sein du groupe Anti-Choc de Benz Bozi Boziana, une autre légende de la musique en RDC. C'est dans cet ensemble musical, que Déesse Mukangi a connu une ascension fulgurante dans sa carrière grâce à sa prouesse artistique dont sa belle voix fine résonne dans tous les chants de l'époque.

Elle se fait remarquer surtout dans les chansons telles que "La Reine de Sabbat", "Pénitence" et tant d'autres oeuvres à succès de Bozi Boziana. La chanteuse a joué un rôle prépondérant à l'attaque chant et surtout aux spectacles dans Anti-Choc où sa voix immortelle est restée à nos jours la référence des voix féminines dans l'histoire de cet orchestre.

La chanteuse a été élue révélation de l'année en 1988, puis meilleure voix féminine et a gagné plusieurs trophées au pays et dans le continent. Toujours impressionnante sur scène, elle a laissé ses empreintes indélébiles dans l'histoire de la musique congolaise moderne.

Au-delà de son talent dans l'art d'Orphée, Mukangi Déesse s'est démarquée également par son look vestimentaire avant-gardiste entre extravagance et charisme.

Sa double casquette a fait d'elle une grande star populaire qui a marqué le public. Sa prouesse artistique a incarné l'image d'une génération des talents féminins à l'époque du Zaïre (RDC), après la génération Mbilia Bel, Tshala Muana... On ne peut jamais parler du parcours de Grand-père Boziana sans évoquer le nom de Déesse Mukangi.

Au début des années 90, elle décida d'évoluer en Europe où elle a malheureusement connu quelques difficultés dans les milieux musicaux à Paris.

De la Rumba au gospel : une voix conservée !

Au milieu des années 2000, l'ancienne choriste d'Anti-Choc s'exile à Los Angeles aux Etats-Unis où elle va faire sa rencontre avec Christ et deviendra évangéliste-chantre de l'Eternel en abandonnant définitivement la voie de la musique dite "mondaine" pour le gospel.

Ainsi, Déesse sera désormais appelée "Soeur Kimia" Lumuluane Déesse depuis les Etats-Unis où elle poursuit sa carrière et mène sa vie de couple en famille avec ses enfants et son époux. Ce tournant spirituel vers le christianisme lui a permis juste de transformer sa thématique musicale et de consacrer sa voix subliminale pour l'évangile du Christ basé sur la foi chrétienne et l'espoir.

Dans sa peau de servante de Dieu, le chantre prêche dans les assemblées et a déjà réalisé plusieurs cantiques de louanges et adorations dont "Kumama" est la chanson qu'elle recommande aux mélomanes du gospel.