Congo-Kinshasa: Entre stabilité et ouverture à de nouveaux visages, Kongo Central - Grâce Bilolo signe son premier remaniement

19 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Bosco Kiaka

Une année après la mise en place de son équipe gouvernementale, le gouverneur du Kongo Central, Grâce Nkuanga Bilolo, a opéré son tout premier remaniement ministériel. L'arrêté a été rendu public dans la nuit de dimanche 17 août à lundi par son porte-parole, Martin Solo, sur les antennes de la RTNC, station provinciale.

Ce réaménagement intervient dans un contexte où la population du Kongo Central attend des réponses concrètes aux défis socio-économiques qui pèsent sur la province. En reconduisant six ministres, en permutant un seul et en intégrant trois nouvelles figures, Grâce Bilolo cherche à concilier continuité et adaptation.

La reconduction de la majorité des ministres témoigne d'une confiance renouvelée du gouverneur envers ceux qui, selon lui, ont fait leurs preuves au cours de la première année. Parallèlement, l'arrivée de trois nouvelles personnalités est perçue comme une volonté d'injecter du sang neuf pour mieux relever les défis liés aux infrastructures, à l'emploi des jeunes, à l'agriculture et aux services sociaux de base.

Un fait notable dans ce remaniement est la faible représentation féminine. Alors que l'ancien gouvernement ne comptait qu'une seule femme, la ministre Carole Kiatazabu Itambo, le remaniement n'a pas changé la donne : elle reste l'unique femme de l'équipe, bien que ses attributions aient été redéfinies. Ce constat suscite des interrogations sur la place accordée aux femmes dans la gestion provinciale.

La nouvelle équipe gouvernementale du Kongo Central :

1. Finances, Économie, Industrie, Artisanat, PME : M. Luyele Ndokolo Djos

2. Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Aménagement du Territoire : M. Khonde Mombo Jacques

3. Justice, Droits humains, Mines, Transports, Commerce extérieur : Me Samba Nsitu Edouard

4. Éducation, Énergie, Ressources hydrauliques, Jeunesse, Sports et Loisirs : M. Tuba Bozi Jean Jacques

5. Plan, Budget, Fonction publique, PTNTIC et Numérique : M. Mbilu Vela Jean Cornelis

6. Portefeuille, Affaires foncières, Tourisme, Culture, Communication (porte-parole) : M. Malongo Nzeza Jean

7. Intérieur, Sécurité et Décentralisation : M. Kiazola Vanakiaku Jacques

8. Hydrocarbures, Entrepreneuriat, Genre, Famille et Enfants : Mme Kiatazabu Itambo Carole

9. Agriculture, Pêche, Élevage, Développement rural, Urbanisme et Habitat : M. Lubaki Luwungi Fiston

10. Santé, Environnement, Affaires sociales, Emplois des jeunes : M. Mbote Yobila Ovide

Ce premier remaniement marque une étape importante pour le gouverneur Grâce Bilolo, qui cherche à redynamiser son action politique sans bousculer l'équilibre initial de son équipe. Mais au-delà de la stabilité affichée, la population attend des résultats concrets : réhabilitation des routes, amélioration des services sociaux de base, création d'emplois pour les jeunes et prise en compte des revendications citoyennes.

Le temps dira si ce gouvernement réaménagé saura réellement répondre à ces attentes ou s'il s'agira d'un simple ajustement politique.

