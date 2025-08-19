Congo-Kinshasa: Visibilité des actions - L'ACB et l'UCOFEM-Kwilu attisent la conscience des structures sur le bien-fondé de la communication

L'Association Congo Bondeko (ACB) en synergie avec l'Union congolaise des femmes des médias (UCOFEM) Kwilu viennent d'éveiller la conscience des organisations non gouvernementales ainsi que des institutions publiques concernant le bien-fondé de la communication afin d'assurer la visibilité des actions menées ainsi que la crédibilité de ces institutions vis-à-vis des populations dans leurs diversités.

C'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée vendredi 15 août 2025 à l'Hôtel Kwilu dans la commune de Lukolela. Car, l'aspect communication a souvent été négligé par ces acteurs qui, cependant, réalisent des actions qui ne sont malheureusement pas connues par des communautés qui en sont bénéficiaires. Pourtant, plusieurs canaux sont disponibles à ce sujet, surtout à ce moment où les nouvelles technologies de l'information et de la communication demeurent aux climax.

C'est dans cette logique que le Dr Madeleine Kuzangamana, coordinatrice nationale l'ACB a eu le privilège de présenter sa structure ainsi les perspectives d'avenir.

«Créée depuis le 15 septembre 2020, aujourd'hui cinq ans, l'Association Congo Bondeko poursuit les objectifs suivants : - l'assainissement et l'hygiène communautaires ; - la protection de l'environnement ; - la sensibilisation, la formation et la transposition des connaissances ; - la lutte contre l'insalubrité et la gestion durable des déchets des ménages ; - l'insertion et l'inclusion sociale ; - l'accompagnement communautaire dans les activités génératrices des recettes pour la stabilité des ménages ; - l'assistance aux personnes démunis, personnes vivant avec handicap et les personnes de troisième âge ; - la promotion du Gender et la protection de la femme et de l'enfant», a-t-elle fait savoir.

Kuzangamana a ajouté que ces différents objectifs sont atteints en passant par des sensibilisations communautaires, les travaux d'assainissements communautaires, les formations, les conférences, les visites des ménages, les foyers à problèmes, l'observation de l'environnement, les enquêtes aux seins des communautés, l'appui aux AGR ciblés après formation...

De son côté, Chantal Kindundu, présidente de l'UCOFEM-Kwilu a développé un sujet intitulé "Bref aperçu des relations presse-structures étatiques et non étatique dans la province du Kwilu". Cela a permis à l'oratrice de rappeler le rôle que jouent les médias dans leurs diversités dans cette relation.

«La relation entre les médias et les institutions étatiques et les partenaires de développement constitue un pilier essentiel dans circulation de l'information et la mise en oeuvre des politiques publiques. Les médias jouent un rôle de médiateurs, d'éveil citoyen et de vulgarisateurs des initiatives. Tandis que les acteurs étatiques et les partenaires de développement utilisent ces canaux pour diffuser leurs programmes, renforcer la transparence et mobiliser la population», a déclaré la présidente provinciale de l'UCOFEM.

Ce leitmotiv a été enchainé en profondeur par le professeur Charles Mazinga, expert en communication. Le sujet développé par ce patriarche était libellé en ces termes : "La communication, poumon de toute organisation : rôle des médias dans la construction de l'image et l'atteinte des objectifs poursuivis".

«La communication, c'est la respiration de toute organisation. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Même quand nous diffusons les communiqués c'est encore une communication. Quand nous quittons chez nous pour aller quelque part, l'habit que nous portons... nous communiquons sur ce que nous sommes. C'est la communication qui porte l'organisation de l'essence à l'existence. Lorsque vous créez une association et que vous ne voulez pas la faire connaitre, c'est qu'elle n'existe pas...», a martelé le professeur Charles Mazinga en donnant beaucoup dé élucidations.

L'intervention du DG Mukiama de l'INTS a gravité autour de l'Association Congo Bondeko et la promotion des valeurs et gestes qui sauvent pour l'amélioration des conditions des vies et la construction d'un environnement sain.

Le représentant du maire de Kikwit à ces assises a ouvert et clôturé l'évènement. Il s'est évertué de saluer cette initiative.

«Mes remerciements s'adressent aux organisateurs et aux intervenants de ce jour. Je profite de l'occasion pour présenter ses admirations aux participants de ce jour pour l'esprit d'abnégation, de sacrifice et la volonté qui leur a animé pour prendre part à cette conférence de presse autour de la communication», a-t-il dit avant de prononcer le mot de clôture.