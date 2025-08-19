Congo-Kinshasa: Nomination d'un Consul Kényan à Goma - Jean-Thierry Monsenepwo dénonce un acte hostile et inacceptable !

Dans une tribune libre publiée, à Kinshasa, vendredi 15 août 2025, Jean- Thierry Monsenepwo, Acteur politique congolais, Membre de l'Union Sacrée de la Nation, a fait une réplique in expresso au sujet de la nomination d'un Consul kényan à Goma, un territoire sous occupation rebelle de l'AFC/M23, depuis fin janvier de l'année en cours.

Pour l'auteur, cette nomination n'est qu'une provocation de la part du Kenya et un soutien inéluctable aux ennemis de la République Démocratique du Congo envenimés par le désir de saucissonner ce Don béni des Adieux au coeur de l'Afrique.

« Ce geste constitue un affront direct à notre souveraineté et un encouragement à la balkanisation de notre pays », a alerté ce patriote congolais.

Il trouve, cependant, en cette nomination une violation manifeste du droit international et relève cinq points qui l'atteste.

- Atteinte à la souveraineté nationale : établir une représentation diplomatique dans une zone arrachée par la force armée viole la Charte des Nations Unies et le principe d'intégrité territoriale.

- Violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (1963) : aucun État ne peut déployer une mission consulaire sans l'agrément explicite de l'État hôte.

- Complicité avec l'occupation armée : en agissant ainsi, Nairobi légitime de facto un groupe armé classé terroriste par Kinshasa et reconnu comme tel par plusieurs résolutions internationales.

- Mépris des mécanismes diplomatiques en cours : cette initiative unilatérale contredit les engagements régionaux pris au sein de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Union Africaine pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC.

La détermination et « la bataille diplomatique acharnée » du Commandant Suprême « pour mettre fin à cette instabilité et défendre chaque centimètre carré » du territoire national est un signal fort qui a reçu la reconnaissance de Thierry Monsenepwo.

Par ailleurs, une mise en garde à l'endroit du président kényan William Ruto n'a pas tardé en vue de lui rappeler que la souveraineté congolaise n'a pas de prix et elle est non négociable.

« La RDC ne se laissera pas dicter son destin par des manoeuvres troubles et des alliances de couloirs. Ceux qui jouent avec la souveraineté congolaise trouveront face à eux un peuple uni, debout et déterminé », a-t-il déclaré.

Il sied de noter que le président kényan a récemment nommé un Consul dans la ville de Goma alors sous occupation de la coalition rebelle AFC/M23. Ce qui a provoqué du tollé et dans la classe politique congolaise et dans le chef de tous les congolais. La réaction du gouvernement national n'a pas non plus tardé avec la réplique musclée du Ministère des Affaires Étrangères qui a pris soin de d'attirer l'attention des détracteurs de la nation congolaise en leur rappelant que « la nomination de tout chef de poste consulaire étranger en RDC est subordonnée à son agrément préalable et à la délivrance de l'exequatur par le Ministère de tutelle ».