Congo-Kinshasa: SNEL - Le DG et des investisseurs inspectent la centrale hydroélectrique de la Tshopo !

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Electricité (SNEL SA), Fabrice Lusinde, a effectué, le samedi 16 août 2025, une descente dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

Accompagné par une délégation d'investisseurs nationaux et internationaux, Fabrice Lusinde avait pour mission d'examiner de près les opportunités d'investissement dans le secteur énergétique de cette province, considérée comme stratégique pour soutenir le développement économique et social dans le nord-est du pays. A son atterrissage, un accueil chaleureux lui a été réservé par Jean Claude Liandja Lokombi, directeur provincial ad intérim de la SNEL/Tshopo.

Durant son séjour, le DG de la SNEL a inspecté plusieurs chantiers en cours, en particulier ceux liés à la réhabilitation du réseau de distribution électrique et à la centrale hydroélectrique de la Tshopo. Ceci vise à augmenter la capacité installée de ce barrage, qui, dans les prochains jours, devra passer de 6 à 12 Mégawatts (MW).

Ces travaux visent à renforcer la desserte en électricité pour la population de Kisangani ainsi que pour les opérateurs économiques locaux, dont plusieurs se sont plaints suite aux coupures prolongées.

Avant de regagner Kinshasa le dimanche, la délégation a été reçue par le Gouverneur de cette province. Les échanges ont porté sur les perspectives de collaboration entre les autorités provinciales, la SNEL et les éventuels partenaires techniques et financiers, afin d'assurer la réussite des projets en cours de planification.

Ce déplacement s'inscrit dans la vision du Président Félix Tshisekedi, qui veut moderniser les infrastructures énergétiques du pays et faciliter l'accès à l'électricité dans toutes les provinces de la RDC. Il convient de rappeler que Fabrice Lusinde, réputé homme de terrain, est un habitué des descentes à Kisangani. Le vendredi 25 octobre dernier, il avait déjà accompagné le Chef de l'État lors d'une visite d'inspection au barrage hydroélectrique de la Tshopo.