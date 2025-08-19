Sénégal: Pakistan - La diplomatie économique du riz

Renforcer les échanges commerciaux et consolider les partenariats scientifiques, tel est l'objectif du « Pakistan Rice Road Show » dont l'étape dakaroise coïncidera avec la célébration des 65 ans de relations diplomatiques entre le Pakistan et le Sénégal.

Les secteurs privés sénégalais et pakistanais, ainsi que des institutions de recherche agricole, prendront part à cette rencontre. Lors d'une conférence de presse, organisée hier, lundi 18 août, à Dakar, l'ambassadrice du Pakistan au Sénégal, Saima Sayed, a indiqué que cette campagne de promotion s'inscrit dans une tournée ouest-africaine qui débutera au Ghana, passera par la Côte d'Ivoire et s'achèvera à Dakar.

Le choix de la capitale sénégalaise, souligne-t-elle, traduit la volonté d'intensifier la coopération avec les pays francophones de la région. Au-delà de l'économie, le rendez-vous mettra aussi en avant la dimension culturelle, le riz occupant une place centrale dans la gastronomie sénégalaise.

Le « ceebu jën », classé patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, est ainsi cité comme un symbole des échanges possibles entre le Pakistan, grand producteur de riz, et le Sénégal, grand consommateur de cette céréale. Pas moins de 28 entreprises pakistanaises spécialisées dans l'exportation de riz sont attendues à Dakar. Elles rencontreront des acteurs du secteur privé sénégalais ainsi que des institutions comme l'Institut sénégalais de Recherches agricoles (Isra). Cette coopération devrait non seulement renforcer le commerce, mais contribuer aussi à la sécurité alimentaire à travers un approvisionnement fiable en riz de qualité.

« L'objectif de cette tournée régionale est de promouvoir les liens entre entreprises, favoriser les partenariats commerciaux agricoles et soutenir les initiatives de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest grâce à un approvisionnement fiable en riz pakistanais de haute qualité », a déclaré l'ambassadrice. En 2024, le Pakistan a exporté vers le Sénégal pour plus de 83 milliards de FCfa de riz. L'ambition est désormais de dépasser ce volume, en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs, afin d'impacter positivement le panier de la ménagère.