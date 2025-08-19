Sénégal: Tambacounda - Les raisons d'une contreperformance au Cfee et au Bac

Dans l'Académie de Tambacounda, les résultats aux examens scolaires de l'année 2025 sont en baisse. Dans une interview accordée au journal « Le Soleil », l'Inspecteur d'Académie, Assane Mbengue, explique les causes de cette contre-performance, tout en soulignant une note positive : le bon résultat au Brevet de fin d'études moyennes (Bfem).

L'Inspecteur d'académie de Tambacounda dresse un bilan mitigé aux examens scolaires. Dans un entretien avec « Le Soleil », Assane Mbengue a fait savoir qu'au Certificat de fin d'études élémentaires (Cfee) et au baccalauréat, la région a connu une régression par rapport à l'année dernière, même si une performance a été notée au Brevet de fin d'études moyennes (Bfem). Pour le Cfee, l'académie a enregistré un taux de réussite de 63,56 % contre 64,05 % en 2024. S'agissant du baccalauréat technique, l'académie a enregistré une nette régression. De 95,71 % en 2024, elle a chuté à 86,42 % en 2025, soit moins de 9,29 points. Cette année, huit mentions ont été obtenues dont un « Bien » et sept « Assez bien ». Au baccalauréat général, les performances de l'académie ont connu aussi une baisse. Le taux de réussite est de 42,34 % contre 44,49 % l'année dernière. « Un résultat en dessous de la moyenne nationale qui est de 47,62 % », a souligné M. Mbengue. Selon l'autorité académique, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette contreperformance.

Assane Mbengue cite, entre autres, le déficit d'enseignants dans la zone. Une situation qui, selon l'inspecteur d'académie, est à l'origine de la fermeture de certaines écoles. Il indexe également le démarrage tardif des enseignements-apprentissages dans certaines écoles de la région à cause des pluies, la prolifération des classes dites spéciales (double flux ou multigrade) qui ne favorise pas la qualité des enseignements de qualité. M. Mbengue évoque également l'inexpérience des enseignants qui sont issus, pour la plupart, des écoles de formation. À l'en croire, la formation continue de ces derniers fait également défaut depuis le départ de certains partenaires. Il pointe du doigt les mauvais résultats dans les écoles privées qui, dit-il, déteignent également sur les résultats de l'académie.

Pour preuve, concernant le Bac général, le public est à 58,83 % de taux de réussite tandis que le privé laïc est à 16,85 %. « Le privé n'est pas le seul problème, il y a aussi le cas des candidats individuels qui enregistre, cette année, un taux de réussite de 10,45 % », a fait savoir l'autorité académique. Résultats satisfaisants au Bfem Contrairement au Cfee et au Bac, l'académie de Tambacounda a enregistré des résultats satisfaisants au Bfem, selon M. Mbengue. « Pour le Bfem, les résultats sont satisfaisants. Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale comme l'année dernière. Nous avons obtenu 89,55 % contre 87,52 % 2024 », a-t-il affirmé, soit une hausse de 2 points. Pour améliorer les résultats, l'inspecteur d'académie pense qu'il faut mieux encadrer le privé. « C'est dans ce sens que des séances de révisions ont été organisées, cette année, à l'intention des candidats issus du privé », a rappelé Assane Mbengue qui promet de poursuivre cette initiative.

Il compte également fixer un seuil en matière de moyenne concernant l'enrôlement des élèves dans le privé, car selon lui, la plupart de ces apprenants quittent le public par manque de niveau. Pour lui, le privé ne doit pas accepter les élèves qui quittent le public parce qu'ils refusent de redoubler. Concernant les perspectives, Assane Mbengue indique que l'académie va poursuivre les efforts concernant le numérique et l'intelligence artificielle pour booster les compétences des enseignants et des élèves.