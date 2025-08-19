Sénégal: Après les pluies de ces derniers jours - L'Onas se félicite de l'évacuation des eaux

Après de fortes averses sur Dakar et sa banlieue, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a annoncé avoir pompé toutes les eaux stagnantes. Le cimetière de Thiaroye-sur-Mer, particulièrement touché, a été asséché juste à temps. Cependant, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit une nouvelle semaine de pluie pour tout le pays.

À Yoff, le vacarme des motopompes s'est enfin tu, remplacé par le brouhaha des enfants qui reprennent possession des rues. Aux abords du marché, les flaques qui barraient les ruelles ont disparu, laissant derrière elles une odeur persistante d'humidité et de terre mouillée. Après les fortes pluies de la semaine dernière, l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) assure avoir gagné la bataille contre les eaux stagnantes. « Notre dispositif de pompage a permis d'évacuer toutes les eaux. Il ne reste plus de flaques susceptibles d'être considérées comme des inondations. Pour l'instant, nous nous préparons à affronter les prochaines pluies », explique Mouhamadou Lamine Samb, chef du département exploitation de l'Onas à Dakar, joint par téléphone. Au centre de santé Philippe Maguilen Senghor, le soulagement est palpable, mais teinté de méfiance.

La principale inquiétude concernait le cimetière de Thiaroye-sur-Mer, visité samedi par le chef de l'État, alors qu'il était sous les eaux. Dimanche, les équipes de l'Onas ont installé des motopompes et assuré avoir totalement asséché le site. « À Thiaroye-sur-Mer, le cimetière est sec. Nos équipes se sont mobilisées dans la nuit du samedi à dimanche », souligne le chef du département exploitation de l'Onas à Dakar. Entre caniveaux nettoyés à la hâte et engins encore stationnés en prévision d'une nouvelle alerte, Dakar vit dans l'attente. Le ciel, chargé de nuages lourds, rappelle que la saison des pluies n'en est qu'à ses débuts.

Le bulletin pluviométrique de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), daté du 11 août 2025, annonce, pour la période du 18 au 25 août, des pluies sur l'ensemble du territoire national. Les cumuls attendus devraient être supérieurs à la normale, sauf dans le Nord-Est (Podor, Matam) où les précipitations resteraient conformes à la moyenne. Les zones les plus arrosées seront Kédougou, Kolda, Tambacounda, Sédhiou, Ziguinchor et Cap Skirring, avec des excédents. Des pluies importantes sont également prévues à Kaffrine, Nioro, Kaolack et Fatick. « Ce sera une semaine globalement humide et pluvieuse avant une accalmie prévue à partir du 25 août», note l'Anacim.