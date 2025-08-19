Sénégal: Drame à Kaolack - Deux enfants tués par la foudre, un troisième entre la vie et la mort

19 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Un violent orage s'est abattu ce lundi après-midi dans la région de Kaolack. À Médina Thiamène, dans le département de Nioro, trois enfants ont été frappés par la foudre selon l'Anacim. Deux d'entre eux ont perdu la vie sur le coup, tandis que le troisième, grièvement blessé, lutte encore entre la vie et la mort.

La foudre, un danger souvent sous-estimé

Chaque saison des pluies, la foudre emporte des vies humaines au Sénégal. Ce drame rappelle une fois encore la nécessité de prendre toutes les précautions possibles : éviter les espaces ouverts, se protéger dans des habitations sécurisées et éloigner les enfants des zones à risque pendant les orages.

La douleur est immense pour les familles et la communauté de Médina Thiamène. Beaucoup prient pour le repos des deux âmes arrachées à la vie si brutalement et pour le rétablissement rapide du survivant. La fragilité de la vie nous rappelle à tous l'importance de chérir chaque instant auprès de nos proches.

Prévisions pour la nuit du 19 août

Après avoir traversé Kaolack, la perturbation s'est dirigée vers Diourbel, Fatick, Mbour et Thiès. Dans la soirée, elle a atteint Dakar avec une intensité beaucoup plus faible, provoquant de légères pluies et des coups de tonnerre isolés dans plusieurs quartiers de la capitale.

