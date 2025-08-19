Sénégal: Restauration de la biodiversité dans le Djoloff - Des initiatives s'inspirent de la réserve de Koyli Alpha

La réserve naturelle communautaire de Koyli Alpha, située dans le village éponyme, est un modèle de reforestation et de revalorisation de la biodiversité. Sa réussite a motivé d'autres programmes. Le projet d'Appui à la Résilience des Communautés et des Écosystèmes face aux Changements Climatiques au Sénégal (Parec-cc), financé par le Canada pour un montant de 25 millions de dollars canadiens avec l'appui technique du l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), permet une restauration de plusieurs hectares de terres dégradées dans le département de Linguère.

Au fin fond du Djoloff, au bout d'une piste sablonneuse, se trouve le village peul, de Koyli Alpha. On y accède après un voyage mouvementé de plus d'une heure à partir de Dahra Djoloff. Les voitures contournent de temps à autre la route pour éviter les fortes secousses.

Samedi 2 août 2025, le département de Linguère est dans l'attente de ses premières pluies. Le déficit hydrique est manifeste. Les pâturages ont disparu. Le décor n'est composé que de quelques arbres, notamment des balanites qui ont résisté à la rareté de l'eau. Les troupeaux avancent sous l'oeil vigilant de leurs bergers, éprouvés par une quête interminable de pâturages. Les transhumants, tout le mobilier de maison chargés sur des charrettes, reviennent de la quête de vivres qui les a conduits hors du Djoloff.

Lieu d'élevage, le département de Linguère subit les affres des changements climatiques. Les longues périodes de saisons sèches mêlées à la forte chaleur, accentuent la rareté du pâturage. Pour faire face à ces effets, des efforts naissent, des projets sont conçus. La réserve naturelle communautaire de Koyli Alpha en est un.

Il est le symbole d'une restauration de la biodiversité. Elle atteste qu'il est possible de redonner vie à la nature en dépit des conditions climatiques. Cette réserve de 1 000 hectares a d'abord été créée dans le cadre d'un projet baptisé Action de lutte contre la désertification. Elle compte désormais une trentaine d'oryx et des tortues Sulcata et d'autres espèces animales. L'expérience de réintroduction de deux mâles et quatre femelles d'oryx algazelles avait démarré en 2019. La réserve de Koyli Alpha a un comité de gestion géré par les locaux. Pour permettre aux populations de tirer profit de la réserve, un arboretum d'un ha a été réalisé dans lequel, les femmes y font du maraîchage.

Ce jardin constitue une source de subsistance pour les villageoises, contraintes par le manque d'eau de se tourner vers cette parcelle communautaire. Sous la coordination de Marième Sow, elles ont démarré cette année avec la culture de l'oseille, de la tomate, du chou, de l'aubergine et du piment. Au total, 150 femmes y mènent des activités génératrices de revenus.

Avec la clôture, la réserve permet aux éleveurs de survivre en période de soudure. Selon le responsable du comité de surveillance de la réserve, Hamidou Sène, les fourrages ont été cédés à des coûts réduits (1000 francs pour les charrettes issues de la communes et 2000 francs pour celles qui viennent de l'extérieur). Cette réserve est le modèle que le projet d'Appui à la Résilience des Communautés et des Écosystèmes face aux Changements Climatiques au Sénégal (Parec), compte dupliquer dans dix (18) départements dont à Mboula, Labgar et Mbaye Awa, toutes des localités du département de Linguère.

Elle est sous la tutelle de l'Agence Nationale de la Grande Muraille Verte et de la Reforestation. Le Parec-cc est financé par la coopération canadienne avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Ce partenariat permet d'assurer la mise en œuvre du projet et de renforcer son impact sur les communautés locales. A Koyli Alpha, des sites déjà délibérés et destinés à la grande muraille verte sont en restauration.

Dans le cadre du Parec-cc, une ancienne parcelle destinée aux activités de reboisement de la grande muraille verte est récupérée. Les sillons sont déjà tracés en demi-lune, l'ensemencement est également fait. En cette journée du samedi, les habitants des villages riverains de Koyli Alpha, rallient le village pour la ziarra annuelle de la localité, la terre labourée capture les attentions. Les sacs de fumiers déposés un peu partout attestent l'étendue du périmètre. Pour cette année, 800 ha avec des demi-lunes et 200 ha sont revalorisés à Koyli Alpha soit un total de 1000 ha. Le choix du site a été fait en fonction de la proximité des villages environnants.

Comme Koyli Alpha, Labgar abrite des sites du projet Parec-cc. Située à 75 km de la ville de Linguère, cette commune pastorale souffre de son enclavement. Il faut s'armer de courage pour braver la distance qui la sépare de la capitale départementale. Le 9 juillet 2025, le préfet de Linguère, Modou Thiam, y a lancé les opérations d'ensemencement des premiers sillons du site demi-lune du Parec-cc.

C'est un site de 700 hectares. « Les populations vont bénéficier dans l'immédiat de retombées économiques parce que c'est à elles de pouvoir collecter l'engrais organique et nous allons acheter ça pour mettre dedans, donc ça c'est des revenus », dit le coordonnateur du projet, Ibrahima Sall. Aussi bien à Koyli Alpha qu'à Labgar, à terme, l'ambition du Parec-cc est, « essayer de bâtir un protocole avec l'affection des parcs nationaux pour voir comment réintroduire des animaux exotiques ». La gestion reviendra aussi aux populations locales. « Elles vont créer un comité de gestion et devront aussi dans le court terme bénéficier de la vente du fourrage, ça c'est pour régler la dimension agro-pastorale et dans le moyen et long terme, nous allons transformer ce site en site écotouristique », promet le coordonnateur du Parec, Ibrahima Sall. Le Parec-cc est un projet d'appui à la Grande muraille verte. Il se fonde sur la résilience économique et écologique en vue de favoriser une chaîne de valeur et de transformation des produits pour les populations impactées. Le projet va durer cinq (5) ans. La mise en œuvre sur le terrain a commencé il y a une année.