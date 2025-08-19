Sénégal: Mbour - «Septembre mandingue» - Quand tradition et économie se renforcent

Chaque année, le mois de septembre transforme Mbour en un carrefour culturel et économique de premier plan. Le «Septembre Mandingue», festival profondément enraciné dans l'héritage mandingue, attire chaque week-end près de 329.000 visiteurs, selon les estimations, qui viennent vivre un moment où traditions et activités économiques se conjuguent pour dynamiser toute la région.

L'afflux touristique, durant le «Septembre Mandingue», festival profondément enraciné dans l'héritage mandingue, profite à de nombreux secteurs. L'hôtellerie et la restauration tournent à plein régime, portées par des visiteurs désireux de goûter à la cuisine locale et de s'immerger dans l'ambiance festive. Le transport, qu'il s'agisse des taxis, bus ou motos-taxis, voit sa fréquentation exploser, avec le convoiement aussi bien de participants que de marchandises nécessaires à l'événement. Les marchés connaissent une forte animation : fruits, légumes, poissons et produits artisanaux s'écoulent rapidement, injectant des revenus substantiels dans l'économie locale.

La pêche, pilier économique historique de Mbour, trouve aussi dans cette période une nouvelle vitalité. La demande accrue en produits de la mer, notamment pour les repas festifs, stimule toute la filière : capture, transformation, distribution. Les artisans, eux, répondent à une clientèle en quête de costumes traditionnels, instruments de musique, masques et objets rituels, indispensables au bon déroulement des cérémonies.

Au coeur du festival, le «Kankourang», masque mythique, occupe une place centrale. Plus qu'un élément folklorique, il incarne un système de valeurs : solidarité, respect, cohésion sociale. Cette tradition, autrefois strictement liée aux rites d'initiation, est aujourd'hui mise en lumière devant un public élargi. Mais sa popularité pose aussi la question de sa préservation face aux dérives commerciales et aux dénaturations. Les autorités locales et la Collectivité Mandingue réfléchissent à un encadrement renforcé, afin de sauvegarder l'authenticité de cette pratique inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Pour le préfet de Mbour, Amadou Diop, «Septembre Mandingue» est autant un défi logistique qu'une opportunité stratégique. «Nous travaillons à sécuriser et organiser l'événement pour maximiser ses retombées économiques», a-t-il assuré.

La mise en place d'un Grand Conseil des Sages par la Collectivité Mandingue, chargé de coordonner les aspects culturels, est attendue pour une meilleure gestion des activités.

Une étude menée en 2022 avec l'Université Iba Der Thiam de Thiès a confirmé l'ampleur de l'impact : retombées économiques importantes pour le commerce, le transport, l'hébergement, la restauration et l'artisanat, mais aussi renforcement du sentiment d'appartenance et de la cohésion sociale.

Ainsi, à travers le «Septembre Mandingue», Mbour réussit un pari ambitieux : conjuguer développement économique et valorisation du patrimoine. Plus qu'une fête, c'est un rendez-vous stratégique qui consolide l'économie locale, tout en offrant à la culture mandingue un rayonnement régional et national.