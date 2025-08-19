Sénégal: Elimination de l'onchocercose - Le pays en passe de devenir le 2ème pays africain

Dans la lutte contre l'onchocercose, une maladie qui conduit à la cécité, le Sénégal traverse le dernier kilomètre pour atteindre son élimination, après le Niger qui a réussi cette prouesse. Lors d'une projection de film, les acteurs ont mis en lumière les avancées du Sénégal dans la lutte contre cette maladie.

Dans le cadre de la célébration des avancées du Sénégal dans la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN), le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale (MSAS), en partenariat avec les Émirats Arabes Unis et la Fondation Mohamed bin Zayed, a organisé une projection spéciale du film documentaire «Fly Collectors», le vendredi 15 août 2025. Un film qui, selon les acteurs, retrace plus de trente (30) années d'engagement communautaire, de rigueur scientifique et de mobilisation nationale ayant permis l'interruption de la transmission de l'onchocercose au Sénégal.

Basé sur le rôle essentiel des acteurs communautaires et des agents de santé dans cette réussite, le film met en lumière la recherche et la surveillance. «L'onchocercose ou la cécité des rivières est une maladie parasitaire avec des manifestations cutanées et oculaires transmises à l'homme par la piqûre infectante d'une petite mouche noire bossue, appelée simili. Elle fait partie des cinq Maladies Tropicales Négligées à chimiothérapie préventive ciblée au Sénégal», fait noter le secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, Serigne Mbaye.

Au niveau des Emirats Arabes Unis, Saeed Hamdan Al Naqbi, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Sénégal, a soutenu qu'«il y a à peine dix ans, certains qualifiaient d'impossible l'objectif d'éliminer les Maladies Tropicales Négligées en Afrique. Mais aujourd'hui, la réalité démontre le contraire. L'Afrique a fait d'énormes progrès pour l'onchocercose ; et le Sénégal est sur le point de réaliser le même exploit dans la lutte contre les MTN. En effet, le Niger a réussi à l'éliminer ; le Sénégal a également arrêté le traitement de la filariose lymphatique, une avancée majeure qui place le pays à l'avant-garde de la lutte contre cette maladie sur le continent».

Et d'ajouter : «aujourd'hui, nous célébrons non seulement les résultats remarquables obtenus par le Sénégal, qui fait figure de référence et d'exemple de ce que le leadership national et la coopération internationale peuvent accomplir pour améliorer la santé publique et mettre fin aux maladies évitables, mais aussi de ce qu'il augure pour l'avenir».

Rappelons que les Maladies Tropicales Négligées (MTN) touchent plus d'un (01) milliard de personnes dans le monde. L'Afrique supporte, à elle seule, 40% de ce fardeau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La même source renseigne aussi qu'à la date de juillet 2025, un nombre de 57 pays dans le monde ont éliminé au moins une MTN, dont 22 pays africains. À l'échelle mondiale, près de 700 millions de personnes n'ont plus besoin de traitement contre ces maladies.

«Après plus d'un demi-siècle de lutte, la situation épidémiologique est relativement maîtrisée à travers le monde. Cinq (05) pays sont arrivés à l'élimination de l'onchocercose. Il s'agit de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique, du Guatemala et du Niger. Le Sénégal est dans cette dynamique car ayant obtenu, en 2022, la confirmation de l'interruption de la transmission et a arrêté les traitements de masse depuis janvier 2023 et s'est donc lancé dans une dynamique d'élimination d'ici à 2026», a déclaré le secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.