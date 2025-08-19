Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - 'Les Avertis' préviennent du danger qui guette le pays

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire, son président appelle à désarmer les discours.

« Les Avertis, acteurs d'une élection apaisée et inclusive » : c'est autour de ce thème que le parti politique Les Avertis a organisé, le samedi 16 août 2025, dans un réceptif hôtelier de Bouaké, son assemblée générale extraordinaire, en présence de son président, Ibrahim Dao. Ce dernier était entouré des membres de son bureau, des militantes, militants et partisans.

À l'approche de l'élection présidentielle, qui se profile à grands pas, et alors que les partis politiques dits significatifs sont à couteaux tirés en raison de divergences sur l'organisation pratique du scrutin, Les Avertis entendent alerter sur le danger qui guette la Côte d'Ivoire et ses populations.

Dirigeant un parti politique d'obédience centre-gauche, son président a appelé l'ensemble des acteurs politiques à tenir des discours apaisants, et non des propos de nature à attiser les tensions. « L'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous rappelle que ce sont les discours de haine qui ont conduit notre pays à une guerre ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines », a-t-il souligné.

Pour Ibrahim Dao, son parti ne présentera pas de candidat à la présidentielle de 2025, non seulement en raison de sa jeunesse, Les Avertis ayant été créés en juillet 2024, mais aussi parce qu'il souhaite se placer au-dessus de la mêlée afin de s'engager pleinement dans la sensibilisation pour une élection apaisée et inclusive.

« Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire ne fait que sombrer dans les violences électorales », a-t-il déploré, avant d'ajouter : « Pour cette élection, nous nous sommes donnés pour mission de faire en sorte qu'elle se déroule dans un climat de paix. »

Dans les jours à venir, Les Avertis prévoient de sillonner villes, villages et hameaux les plus reculés afin de sensibiliser les populations à la cohésion sociale et au vivre-ensemble.

Notons que le bureau exécutif est composé de 17 membres. C'est un parti qui prône les valeurs de liberté sociale et d'égalité.