Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat et solidarité - L'Ong Lame Afrique aux côtés de Ridissi pour l'autonomisation des femmes

Toujours engagée en faveur du bien-être des femmes, l'Ong Lame Afrique et Pdg de Ayuf Holding, a apporté son soutien à la cérémonie de dégustation du riz local Ridissi, organisée le 15 août 2025, au Palais d'Alya, à Abidjan-Cocody-Djorogobité.

« Nous remercions l'Ong Lame Afrique qui se bat pour l'autonomisation de la femme. Et comme Ridissi partage la même vision, nous avons choisi Mme Diaby comme marraine de cet événement. Sans elle, il nous aurait été difficile de mobiliser un public aussi important », a confié Tia Gueu Rock dit Stéphane Sucré, Pdg de Ridissi.

Baptisée Ridissi Village, cette journée avait pour objectif de promouvoir cette variété de riz 100 % ivoirienne. « Ridissi signifie riz d'ici. C'est un riz produit par les Ivoiriens et pour les Ivoiriens », a expliqué son promoteur. Au-delà de la dégustation, l'événement a permis de mettre en lumière les femmes actives dans toute la chaîne de valeur du produit : de la culture à la transformation, jusqu'à la consommation. « Nous travaillons avec l'association "Femmes Glorieuses", une filiale de Mouvagri Holding dirigée par Mme Aminata Sanogo. Elles jouent un rôle essentiel dans la production de ce riz », a indiqué M. Tia.

Ridissi est produit, transformé et distribué par Mouvagri Holding, entreprise implantée principalement dans la région de la Marahoué, avec plus de 600 hectares exploités à Sinfra. Outre le riz, la société s'investit également dans les cultures maraîchères et vivrières (Yamoussoukro, Katiola) ainsi que dans l'élevage (Agnibilékro, Azaguié et Gagnoa).

Actuellement, l'entreprise offre 123 emplois directs et environ 450 emplois indirects, dont une majorité de femmes. « Nous collaborons avec des mères célibataires et des veuves qui exploitent un ou deux hectares. Nous leur apportons la mécanisation, les semences, les engrais et l'expertise technique. En retour, nous leur rachetons toute leur production pour éviter les pertes », a souligné le promoteur.

La manifestation a débuté par un petit-déjeuner à base de bouillie de riz, suivi d'un déjeuner mettant à l'honneur le Ridissi comme plat principal, avant de s'achever sur des desserts variés : gâteau de riz, soufflé, glace, jus et même "wommi" de riz. Des prix ont été remis aux acteurs qui contribuent à la réussite de la filière femmes productrices, usiniers, commerçants et communicants.

Avec cette synergie entre Mouvagri Holding, l'Ong Lame Afrique et les associations féminines, Ridissi s'impose comme un modèle d'entreprenariat solidaire, au service de l'autonomisation des femmes et de la valorisation du « riz d'ici ».