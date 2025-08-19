Cote d'Ivoire: Promotion de la paix et du genre - Euphrasie Yao scelle un partenariat en Turquie

La Côte d'Ivoire renforce sa diplomatie d'influence grâce à l'action de la conseillère Genre du Premier ministre, Beugré Mambé.

En mission officielle en Turquie, du 10 au 18 août 2025, Euphrasie Kouassi Yao, conseillère spéciale du Premier ministre chargée du genre, a franchi une nouvelle étape dans la diplomatie d'influence qu'elle mène depuis plusieurs années.

Après avoir défendu la vision ivoirienne de la paix et du leadership féminin à Reykjavik, Rome, New Delhi, New York, Washington et Paris, c'est à Istanbul et Ankara qu'elle a poursuivi son plaidoyer qui a abouti à un résultat concret. Celui de la signature d'un partenariat stratégique avec l'Université Galatasaray pour la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale.

Cette coopération académique ouvre, selon elle, la voie à la mise en place de programmes de formation dans le domaine du genre, de la gestion durable de l'eau et de l'ingénierie du genre. Elle permettra également le lancement international de la campagne mondiale Crea-Paix 2025-2026 et associera les étudiants turcs au mouvement #MonVisagePourLaPaix qu'elle a lancé récemment.

Le séjour de la titulaire en Genre à Ankara a, par ailleurs, été marqué par des rencontres de haut niveau. Avec la Direction générale de la Condition féminine au ministère turc de la Famille et des Services sociaux, elle a échangé sur les politiques de lutte contre les violences basées sur le genre et partagé l'expérience ivoirienne reconnue par l'Ocde en 2023.

Elle a ensuite été reçue par Zehra Zümrüt Selçuk, directrice générale du Sesric, institution clé pour les pays islamiques, avec qui elle a convenu de la signature prochaine d'un partenariat de coopération scientifique et culturelle.

Cette avancée témoigne de la volonté constante d'Euphrasie Yao de hisser la Côte d'Ivoire au rang de référence dans la promotion de l'égalité des chances, du dialogue interculturel et de la paix durable.