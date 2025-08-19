Cote d'Ivoire: Etats généraux de la société civile - Vers un plaidoyer pour la cohésion et l'aménagement de la loi sur Osc

Les organisations de la société civile ont organisé, le jeudi 14 juillet 2025, un cadre de concertation au Centre national de matériels scientifiques (Cnms).

Selon N'Da N'Guessan Joël, président du conseil d'administration de la Convergence des organisations de la société civile pour la concertation États-société civile, cette rencontre s'est articulé autour de trois axes de travail regroupés en une seule activité.

Il a expliqué que ces travaux s'inscrivent dans le cadre des états généraux de la société civile citoyenne. « Les travaux scientifiques ont démarré depuis le 20 septembre dernier, avec une mise en ligne dans un cadre collaboratif », a-t-il indiqué, tout en précisant que certaines difficultés avaient été relevées. Notamment, les groupes thématiques ont souhaité des rencontres présentielles pour dynamiser leurs échanges.

Cette première séance a-t-il dit a permis une évaluation et une relance des travaux avec les commissions thématiques. Toujours selon N'Da N'Guessan Joël, une partie des discussions a porté sur la nouvelle ordonnance relative à la société civile, récemment ratifiée et promulguée en loi. « Nous souhaitons que certains aménagements puissent être faits afin que les organisations de la société civile puissent progressivement s'y conformer », a-t-il déclaré.

Le président du conseil d'administration a ajouté qu'un troisième volet de la rencontre était consacré à la situation socio-politique nationale. « Nous notons une montée de la tension entre le pouvoir et l'opposition. En tant que société civile, impartiale et du côté de la population, nous souhaitons appeler à un dialogue politique inclusif avec une participation effective de la société civile », a-t-il affirmé.

Concernant les étapes suivantes, N'Da N'Guessan Joël a annoncé la poursuite du plaidoyer auprès du ministère de l'Intérieur pour l'application de l'ordonnance, ainsi qu'une déclaration officielle en direction des acteurs politiques. « Après stabilisation de nos documents, dès la semaine prochaine, nous irons à la rencontre des différentes parties pour présenter nos préoccupations et voir dans quelle mesure elles peuvent être prises en compte », a-t-il précisé.

Il a enfin invité la presse à relayer ces travaux, rappelant que la plateforme de concertation regroupe plusieurs Ong et organisations engagées dans la réflexion sur l'avenir de la société civile.