Cote d'Ivoire: Songon - Pari gagné pour la première édition du Festival culturel atchan

18 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

C'est autour du thème « La culture, facteur de rassemblement et de développement » que s'est tenue, du 15 au 17 août 2025, à Songon Dagbé, dans le district autonome d'Abidjan, la première édition du Festival culturel atchan.

Placée sous le parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, fils atchan, cette fête de trois jours a été meublée par des danses, des chants, un concours de styles vestimentaires, des jeux traditionnels, un concours culinaire, un concours de beauté et des parades. Un programme riche qui a su captiver l'attention du public.

À l'ouverture officielle le vendredi 15 août, la commissaire générale, Danièle Ladié, a expliqué l'une des raisons majeures de l'organisation du festival : « La jeunesse atchan a du mal aujourd'hui à s'exprimer dans sa langue maternelle », a-t-elle déploré.

Selon elle, dans un monde tourné essentiellement vers le modernisme, ce festival vise à redorer le blason de la culture atchan. À travers cette activité appelée à être pérenne, son équipe et elle entendent valoriser la culture atchan dans toute sa diversité.

Les autorités administratives, religieuses et coutumières présentes ont salué l'initiative. Au nom du Premier ministre Robert Beugré Mambé, Mme Lamine-Yao, représentante du ministère du Tourisme et des Loisirs, a félicité les organisateurs pour ce festival qui contribue à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel ivoirien.

