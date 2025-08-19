La ville de Saint-Louis abrite depuis hier, lundi 18 août 2025, une session de formation de 5 jours à l'intention des capitaines d'embarcations et marins artisans de la région. C'est à l'initiative de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM), qui vise à renforcer la sécurité des acteurs de la pêche en mer. La pêche responsable, la réglementation des pêches, la maintenance préventive, la survie en cas de sinistres, entre autres, constituent les différents modules programmés pour cette session.

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série de formations qui se déroulent depuis 2021, sur initiative de l'Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM). Elle tourne essentiellement autour des conditions d'exercice des fonctions de capitaine, de second capitaine et de marin artisan à bord des embarcations non pontées. «Elle entre essentiellement dans le cadre de la sécurité en termes d'embarcations mais surtout en termes de mobilisation du personnel pour les acteurs qui vont en mer. Et l'objectif c'est de pouvoir développer des réflexes auprès de ces acteurs pour qu'ils puissent partir en mer, dérouler leurs activités en toute sécurité mais aussi revenir auprès de la famille en toute tranquillité», a fait savoir El Hadj Aboubacar Faye, Directeur des Gens de Mer, du Travail maritime et de la Formation à l'ANAM.

Ainsi un certain nombre de modules ont été identifiés et passent par la pêche responsable et la réglementation des pêches. «C'est important qu'eux-mêmes connaissent la réglementation évolutive qui s'applique dans leur secteur. Il y a également d'autres modules qui tournent autour de la maintenance préventive en ce qui concerne les moteurs hors-bords ; de la survie en cas de sinistre, en cas d'accident, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour la sauvegarde de l'équipage », a-t-il expliqué ; avant d'ajouter que, pour Saint-Louis qui est dans une zone frontalière, il y a un module qui a été rajouté à ce paquet-là et qui concerne les limites maritimes. Il s'agit, en effet, des problèmes que les acteurs de la pêche vivent au quotidien avec la frontière avec la Mauritanie.

Pour le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, cette session de formation est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permettra aux différents acteurs de la pêche de mener leurs activités en toute sécurité et en parfaite connaissance des règles qui régissent le secteur. «Cette formation permettra de renforcer les capacités des acteurs de la pêche en termes de sécurité maritime, en les invitant à adopter les réflexes et gestes qui contribueront à les aider un tout petit peu à effectuer leurs activités de pêche sans difficultés particulières et en toute connaissance des règles qui régissent le secteur.

Cela est extrêmement important parce que qui connaît Saint-Louis sait que Saint-Louis est une région où le secteur de la pêche joue un rôle extrêmement important en termes de revenus, de ressources, mais surtout d'énergie que la pêche mobilise. Nous savons également que de temps à autre nos pêcheurs sont confrontés à des incidents, pour ne pas dire des accidents, et parfois même des accidents qui découleraient d'un certain manque d'information et d'initiation», a dit M. Sall qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette session de formation.