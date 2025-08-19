Sénégal: Violences lors des Navétanes à Yoff - L'ASC Tonghor lourdement suspendue

Le couperet est tombé. À la suite des incidents survenus lors des matchs ASC Tonghor - ASC Apecsy et ASC Ndiaré - ASC Xeerou Fadiar, le Comité directeur de la Zone 6 A de Yoff a pris d'importantes mesures disciplinaires. Réuni au Stade municipal de Yoff, l'organe dirigeant a annoncé, dans un communiqué, la suspension de l'ASC Tonghor pour le reste de la saison 2025, assortie d'une amende de 500 000 F CFA.

Ces violences avaient déjà conduit le sous-préfet des Almadies à suspendre, le 7 août dernier, le championnat populaire communément appelé Navétanes. Des biens privés avaient été saccagés et plusieurs blessés enregistrés, dont un enfant de 13 ans victime d'une fracture au doigt.

La sanction infligée à Tonghor est la conséquence directe des débordements constatés lors de la rencontre du 5 août contre Apecsy, un match qui avait dû être reporté faute de service d'ordre. Après examen des rapports d'enquête, auditions des parties concernées et délibérations, le comité a estimé nécessaire de donner un signal fort.

Si l'ASC Tonghor est le principal sanctionné, d'autres mesures ont également été prises. L'ASC Xeerou Fadiar (Layène) a écopé d'un sursis d'un an et d'une amende de 100 000 F CFA.