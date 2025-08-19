Sénégal: Fonds national de retraite - Un solde annuel excédentaire de 13,2 milliards de francs CFA enregistré à fin juin 2025

L'exécution du Fonds national de retraite fait ressortir un excédent de 13,2 milliards de FCfa à fin juin 2025.

«Les recettes générées fin juin 2025 par le régime de base se sont chiffrées à 78,5 milliards de francs CFA et celles du régime complémentaire à 12,7 milliards de francs CFA, soit un cumul de 91,2 milliards de francs CFA. Comparativement à la même période de l'année précédente, les recettes ont augmenté de 3,6 milliards de francs CFA, en lien avec le nombre de cotisants qui a évolué de 11 872 en glissement annuel », lit-on dans le rapport d'exécution budgétaire.

Les dépenses sont arrêtées à fin juin 2025 à 78,0 milliards de francs CFA, représentant un taux d'exécution de 46,0% par rapport aux prévisions de la Lfr 2025.

En référence à la même période de l'année 2024, explique-t-on, les dépenses se sont accrues de 2,8 milliards de francs CFA du fait, principalement, de l'augmentation du nombre de pensionnés de 1,6% (+ 1 195 individus) qui a atteint 75 659 individus.

«Au total, la situation d'exécution budgétaire du Fnr fait ressortir un solde annuel excédentaire de 13,2 milliards de francs CFA à fin juin 2025, après un excédent de 12,4 milliards de francs CFA à fin juin 2024, soit une amélioration de 0,8 milliard de francs CFA », renseigne la même source.