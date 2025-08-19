Afrique de l'Ouest: BRVM - La première cotation de l'emprunt Social Bond CRRH-UEMOA de 60 milliards FCFA fixée au 3 septembre 2025.

La première cotation à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l'emprunt obligataire intitulé « Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040 » d'un montant de 60 milliards de FCFA aura lieu le mercredi 3 septembre 2025, a informé la direction de la BRVM.

La CRRH-UEMOA est le fruit de la coopération engagée depuis 2005 entre la BCEAO, la BOAD et l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) pour la mise en place d'un marché hypothécaire dans les pays de l'UEMOA.

Le Conseil d'Administration de la CRRH-UEMOA a marqué son accord pour l'émission obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'UEMOA d'un montant de 60 milliards FCFA. Cette émission devrait contribuer aux atteintes des objectifs de développement durables (ODD) notamment les ODD1 sur l'éradication de l'extrême pauvreté, les ODD 10 sur la réduction des inégalités et les ODD 11 sur les villes et les communautés durables.

C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 5 au 23 mai 2025 à la diffusion des titres Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation.

A l'issue de l'opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 6 millions d'obligations Social Bond CRRH-UEMOA 6% 2025-2040 pour un montant total de 60 milliards FCFA.

La date de jouissance de ces titres avait été fixée au 4 juin 2025.

La séance de cotation de cet emprunts admis au compartiment des obligations de la BRVM, vise à favoriser les échanges des titres sur le marché financier régional. Un autre intérêt est de booster la capitalisation boursière du marché obligataire. A la fin de la séance de cotation du 18 août 2025, cette capitalisation s'établissait à 10 469,523 milliards de FCFA contre 10 497,762 milliards de FCFA le jeudi 14 août 2025, soit une baisse de 6,058 milliards.

La direction de la BRVM signale que la procédure d'introduction retenue pour la première journée de cotation est la procédure ordinaire avec un cours de référence fixé à 10 000 FCFA pour chacune de ces obligations. Le premier cours de négociation sera déterminé par la confrontation des ordres d'achat et de vente.