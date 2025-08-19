Cote d'Ivoire: Près de 43 milliards FCFA de dividende annuel brut à percevoir par les actionnaires de la Société Ivoirienne des Tabacs.

La Société Ivoirienne des Tabacs (SITAB) mettra en paiement le 29 août 2025, au titre de l'exercice 2024, un dividende annuel brut de 42,643 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital composé de 17 955 000 actions, cela correspond à un dividende brut par action de 2 375 FCFA. a ce dividende brut, il sera appliqué un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physique (soit un dividende net par action de 2 090 FCFA) et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 2 137,5 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 29 août 2025, le titre SITAB Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du mercredi 27 août 2025. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions SITAB, et profiter du dividende net qui sera versé le 29 août 2025, ont jusqu'au mardi 26 août 2025 pour le faire. Passé ce délai, les responsables de la BRVM annuleront tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation.

Les états financiers 2024 vérifiés par les commissaires aux comptes de la SITAB avaient mis en exergue un résultat net qui est passé de 12,399 milliards de FCFA en 2023 à 44,730 milliards de FCFA.

De son côté, le chiffre d'affaires a dégagé un solde de 216 milliards de FCFA contre 171 milliards de FCFA en 2023 (+26%).

Les charges de la société ont globalement évolué de4,44% avec une réalisation de 157,948 milliards de FCFA contre 151,22 milliards FCFA un an auparavant. Dans ces charges, les achats de marchandises et variation de stock sont prépondérants, se situant à 149,787 milliards de FCFA contre 144,104 milliards de FCFA en 2023.

Durant la période sous revue, les charges de personnel ont été revues à la baisse, s'établissant à 2,821 milliards de FCFA contre 2,995 milliards de FCFA en 2023.

Pour sa part, la valeur ajoutée s'est bonifiée de 197%, dégageant un solde de 58,179 milliards FCFA contre 19,604 milliards FCFA en 2023. L'excédent brut d'exploitation est aussi dans la même mouvance enregistrant une hausse de 233% à 58,358 milliards de FCFA contre 16,608 milliards de FCFA en 2023.

Le même constat est à faire concernant le résultat d'exploitation qui passe de 16,25 milliards de FCFA en 2023 à 55 milliards de FCFA en 2024. Idem pour le résultat des activités ordinaires avec un solde de 56,541 milliards de FCFA contre 16,800 milliards de FCFA en 2023.