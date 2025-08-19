Maroc: La Banque Centrale annonce une progression de 6% du crédit bancaire au premier semestre 2025.

L'encours du crédit bancaire s'est établi à fin juin 2025 à 1 175,5 millions de dirhams (MMDH), enregistrant une hausse de 5,8% par rapport à juin 2024, a annoncé Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Royaume Chérifien.

« Les concours aux entreprises non financières privées ont marqué une progression annuelle de 3,5% », souligne BAM pour qui cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 12% des crédits à l'équipement et de 5,4% des prêts à la promotion immobilière. En revanche, les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 2,3%.

Selon l'enquête sur les conditions d'octroi de crédit au titre du premier trimestre 2025, les critères d'octroi auraient été durcis pour les crédits de trésorerie et ceux à la promotion immobilière et maintenu inchangés pour les prêts à l'équipement.

Par taille d'entreprise, ils auraient été assouplis pour les grandes entreprises (GE) et durcis pour les très petites et moyennes entreprises (TPME). Pour ce qui est de la demande, BAM souligne que les banques déclarent une hausse pour tous les objets de crédit. Par taille d'entreprise, elle aurait augmenté pour les GE et stagné pour les TPME.

Quant à l'enquête de conjoncture de BAM, elle indique que l'accès au financement bancaire, au 2ème trimestre 2025, a été jugé « normal » par 80% des industriels et « difficile » par 16% d'entre eux. En outre, le coût du crédit aurait été en stagnation selon 74% des entreprises et en hausse selon 19%.

Au 2ème trimestre 2025, les taux appliqués aux nouveaux crédits se sont repliés, d'un trimestre à l'autre, de 26 pb à 4,91%. Ils se sont établis à 4,67% pour les GE et à 5,43% pour les TPME.

Concernant les crédits accordés aux ménages, ils ont enregistré une hausse annuelle de 2,5%, en lien principalement avec la progression de 2,5% des prêts à l'habitat et de 2,8% de ceux à la consommation. Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s'est établi à 27 MMDH après 23,1 MMDH une année auparavant.

Au 1er trimestre2025, les banques indiquent des critères d'octroi assouplis aussi bien pour les prêts à l'habitat que pour ceux à la consommation. Pour la demande, elle aurait augmenté pour les crédits à l'habitat et baissé pour ceux à la consommation.

Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au 2ème trimestre 2025, globalement en baisse à 5,77% par rapport au trimestre précédent, recouvrant des diminutions de 25 pb à 6,88% pour les crédits à la consommation et de 6 pb à 4,68% pour les prêts à l'habitat.

Les dépôts auprès des banques se sont établis à fin juin à 1 309 MMDH, en hausse annuelle de 9,6%. Selon BAM, les dépôts des ménages ont enregistré, d'une année à l'autre, une hausse de 6,6% pour s'établir à 946,1MMDH dont 213,2 MMDH détenus par les MRE c'est-à-dire les Marocains résident à l'étranger. Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 232,9 MMDH, soit une progression annuelle de 14,5%.

Le taux de rémunération des dépôts à terme à 12 mois a marqué une hausse de 26 points de base passant de 2,70% en mai à 2,96% en juin, tandis que le taux de ceux à 6 mois a accusé un repli de 9 points de base revenant de 2,36% à 2,26%. Le taux minimum de rémunération des comptes d'épargne a été fixé à 1,91% pour le deuxième semestre 2025, soit une baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.